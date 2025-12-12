El Centro Mola de Ponferrada presenta sus actividades para el tiempo de Adviento y Navidad

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

David Pacios, concejal de Comercio y Desarrollo Económico e Industrial, sirvió como maestro de ceremonias para presentar las actividades programadas por la asociación El Centro Mola para Navidad. «Hay que dinamizar y revitalizar el centro de nuestra ciudad, nunca me canso de repetirlo. Volver a recuperar el esplendor perdido, las calles de Ponferrada llenas de gente de nuevo, como en el evento por el Black Friday. Desde el Ayuntamiento apoyaremos todo esto. El comercio de Ponferrada está más vivo que nunca, con un nuevo local abriendo cada mes. Ahora vemos noticias optimistas. Una parte importante es la labor del Centro Mola».

Iván Rodríguez, presiden de la asociación El Centro Mola, comenzó abriendo boca: «Tenemos actividades que nos llenan de ilusión. 14 eventos a lo largo de un año natural. El centro de Ponferrada ha recobrado alegría, ilusión y felicidad. Ahora en Navidad seis actividades a partir del día 13 y hasta el 5 de enero. Una novedad nos hace especial ilusión, un concurso infantil de escaparates navideños. Los verdaderos protagonistas de la Navidad creemos que son los más pequeños y por eso van a ser el jurado de este evento. Canalizado a través de los colegios y escuelas de la ciudad y de todas las familias que quieran participar. Solo tienen que enviar un email al centromola@gmail.com para solicitar un formulario. El día 15 se enviarán a los centros educativos y el 22 dispondremos en plaza Ave María una urna donde se recogerán los votos. A las 18.00 se dictaminará vencedor».

«El día 13 damos el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad en el comercio del centro, con un concierto navideño en dos ubicaciones, de la mano de la escuela Cembi, en la plaza Julio Lazúrtegui desde las 12.00 hasta la 13.00 y en plaza República Argentina entre las 13.00 y las 14.00. A las 14.15, brindis de bienvenida a la campaña de Navidad, que esperamos sea muy prolífera y al menos repitamos la del año pasado, que fue muy buena».

Iván continuó: «El día 20 es un día potente respecto al comercio. Desde las 11.00 habrá ambientación de todo tipo. Destaca el bombo de la Navidad en la calle La Paz, presentando el ticket se va a poder realizar una tirada, con cheques descuentos de 5, 10, 15 y 20 euros para consumir hasta el 5 de enero de 2026. A partir de las 18.00, cheques mágicos, 2.000 euros que se repartirán con rifas a partir del día 13. Dos afortunados con sendos cheques de 1.000 euros».

«El día 23 es muy especial para el comercio tradicional, pues Papá Noel pasea por nuestras calles y se hace fotos con los niños, con los que tiene detalles dulces. El 27 es el día de las campanadas infantiles. Creo que es un evento muy bonito para todos. En la plaza República Argentina, bajo el emblemático reloj, a partir de las 11.30. Música, juegos y ambientación, tras comer sus gusanitos. La última actividad, del 2 al 5 de enero, el buzón mágico de El Centro Mola para el Mago Chalupa. Colocado en una localización céntrica para cada uno de esos cuatro días. El día 5, se realizará un mural con todas las postales recogidas y un jurado decidirá en tres categorías distintas diferenciadas por edades las que considera merecedoras de premio».