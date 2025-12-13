El ballet clásico de ‘Giselle’ se subirá al Bergidum

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El telón del Teatro Bergidum de Ponferrada se abre el día 19 de diciembre para acoger la puesta en escena de Giselle de la mano del Ballet Clásico Internacional. La propuesta cultural, que se enmarca en la programación de teatro y danza de este espacio escénico, comenzará a las 20.15 horas.

La producción, gestionada por la compañía Tatiana Solovieva Producciones, reúne a bailarines profesionales de diferentes orígenes, con experiencia internacional.

El argumento gira en torno a una campesina que se enamora de Albrecht, un noble que se hace pasar por un plebeyo. Cuando se descubre su engaño, Giselle enloquece y muere de pena. En el segundo acto, su espíritu protege a Albrecht de las Wilis, los espectros de mujeres traicionadas que lo condenan a bailar hasta la muerte, y su acto de amor y perdón lo salva.

Giselle es un ballet en dos actos con música de Adolphe Adam, coreografía de Jules Perrot y libreto basado en la obra De l’Allemagne, de Heinrich Heine, uno de los más destacados poetas y ensayistas alemanes del siglo XIX.

Además, está considerada una obra maestra en el canon del ballet clásico, fue interpretada por primera vez en París en 1841. Y es que se caracteriza por su elevado nivel técnico, sobre todo en los papeles principales, que exigen una gran habilidad por parte de los bailarines.

De hecho, la obra evoca a los espíritus del bosque y a las fuerzas de la naturaleza, transmitiendo una belleza trágica y emotiva. Esta es una de las obras maestras del denominado ballet blanco, así llamado por el vestuario blanco dominante en el cuerpo de baile, en escenas pobladas por fantasmas, sílfides, hadas y criaturas por el estilo. En el momento de su estreno era reciente la técnica de baile sobre las puntas de los pies, con la que el desplazamiento de las bailarinas producía un efecto etéreo y misterioso, como el de seres de otro mundo.