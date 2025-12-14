Finaliza el contencioso para rematar la restauración de la cantera de Catisa

Finalmente, el contencioso se ha resuelto y ya está en marcha, con maquinaria sobre el terreno, la última fase de la restauración de la famosa cantera de áridos de Catisa en el término municipal de Carucedo, cerca del lago del mismo nombre y frente a la vista turística que afeaba el entorno desde el mirador de Orellán, en Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. Un amplio parque móvil de maquinaria pesada está trabajando en la parte baja de la abandonada explotación, donde ha retirado ya todos los restos de los viejos edificios, de la soterrada gasolinera, de oficinas y del aparataje de hormigón que soportaba la amplia estructura metálica utilizada para el triturado de piedra y generación de áridos.

Era mayo de 2022 cundo la Junta de Castilla y León colocó un cartel a la entrada de esta vieja cantera de Catisa, en el que se anunciaba una inversión de 1,45 millones de euros destinados a la restauración de esta amplia zona próxima a uno de los principales reclamos turísticos del Bierzo. Han pasado más de tres años y los trabajos de restauración están muy avanzados. Podría decirse que práticamente se encuentra en la fase final, tras la retirada de estériles, desmonte de la chatarra, los silos metálicos nuevos que funcionaban, el derribo de los muros de cemento y la gran explanada de tierra sobre la que se han hecho vertidos vegetal en varias laderas y lomas suaves, además de siembra de semillas y la esperada plantación de árboles que cubra todas estas hectáreas y le aporte un nuevo aspecto natural.

Los trabajos de restauración, con la inversión global prevista se han retrasado más de un año debido a que la empresa con derechos sobre la zona central había presentado un contencioso administrativo. Existía disparidad de criterios sobre quién debe retirar buena parte de las edificaciones que daban servicio a la maquinaria y al triturado de piedra caliza para crear arena y otros derivados. El alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández Pacios, explicaba que afectaba a una superficie de aproximadamente una hectárea. En ese lugar, ese espacio, no tiene competencias la Junta Vecinal del Lago de Carucedo y de ahí el contencioso con la propiedad privada.

Ahora, solventado el trámite administrativo, las máquinas están limpiando el terreno para dejarlo lo mejor posible. A la cantera aún siguen siendo fácil de acceder. Ahora mismo, no existe ningún cartel que impida entrar con un coche hasta el mismo cráter de la vieja y cerrada explotación de piedra caliza. La parte trasera de la cantera, que no se ve desde el mirador de Orellán está arreglada con el vertido de camiones de tierra y arena. Varios de esos camiones fueron cargados cerca del pantano de Campañana. También hubo una plantación de árboles en la zona de la cantera, pero buena parte de ellos se perdieron y se espera solventarlo precisamente en esta fase final ahora ya en marcha.

El proyecto de restauración que ha desarrollado la Junta supone actuar sobre una superficie de unas 38 hectáreas de terreno de la cantera. También figuran otras 63 hectáreas en total, incluyendo el cráter de la cantera.