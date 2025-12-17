Un incendio en Guímara daña parte de la cubierta de una vivienda

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada ha informado de que a las 19.25 horas del 16 de diciembre, una dotación del servicio de bomberos con dos vehículos autobomba y uno de trabajo en altura se desplazaron a la localidad de Guímara, en el municipio de Peranzanes, tras ser alertados de un incendio que afectaba a la cubierta de una vivienda.

Al llegar, el personal de bomberos se encontró a los vecinos del pueblo intentando controlar el incendio, por lo que realizaron un ataque inmediato por el interior, junto a trabajos desde el exterior con el apoyo del vehículo en altura, logrando controlar el incendio en torno a las 21.20 horas, aunque las tareas de remoción y remate se prolongaron hasta las 23.20 horas aproximadamente.

Los daños se limitan a unos 20 m² de la cubierta y los producidos por el humo y el agua empleada en la extinción, que afectaron principalmente a la primera planta del inmueble.