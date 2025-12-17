El Campus de Ponferrada apuesta por el consumo sostenible y la ropa de segunda mano en Navidades Responsables

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Rebajar el impacto del consumo imparable en unas fechas especialmente dadas a vaciar los estantes de las tiendas, dar una segunda vida a la ropa y sensibilizar sobre la importancia de repensar la manera de comprar apostando por una producción responsable. Estos son los objetivos que guían la jornada de Navidades Responsables que el 17 de diciembre ha acogido el Campus de Ponferrada.

En la cafetería universitaria se ha instalado desde primera hora de la mañana el mercadillo de segunda mano y comercio justo que celebra ya su tercera edición en la capital berciana. “Nuestro Campus se identifica con la sostenibilidad y hemos conseguido reunir más de 200 prendas, lo que demuestra también el compromiso de la sociedad y de nuestros estudiantes”, ha señalado la vicerrectora del campus, Pilar Marqués.

Bajo esta iniciativa, impulsada de manera conjunta desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Agenda Global y Eureca-Pro (la Universidad Europea por el Consumo y la Producción responsable de la que la Universidad de León forma parte junto a otras ocho universidades de toda Europa), se ha organizado también un ciclo de charlas con ponentes como la catedrática de Ecología e investigadora de la ULE Leonor Calvo, que ha hablado sobre la gestión integral de los incendios forestales; o Andrés Sánchez de Eureca-Pro, con su ponencia Una alianza por el consumo responsable.

Tal y como han señalado Cristian Suárez, técnico de cooperación del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, y Andrés Suárez, de Eureca-Pro, esta jornada, que ya se celebró el lunes y el martes de esta misma semana en la Universidad de León y que ha disfrutado de una gran acogida, se encuadra dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.