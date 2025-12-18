Un fin de semana lleno de magia y espíritu navideño en el Munic de Carracedelo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Munic Carracedelo se prepara para vivir un fin de semana único, repleto de actividades planeadas para todos los públicos. Con motivo del mercado navideño, el museo se transformará en un espacio mágico donde harán su aparición el Grinch y los elfos. Además de una programación para todos los públicos, con visitas comentadas, cuentacuentos y las novedosas visitas inmersivas, que prometen una experiencia inolvidable para visitantes de todas las edades.

Los más pequeños disfrutarán de talleres creativos, música y un ambiente festivo en el que realizarán su propia pieza artística con temática navideña: elfos, Grinch y mucho más. Las edades recomendadas son de 3 a 11 años, y es necesaria reserva previa obligatoriamente. El viernes a las 17.00 y el sábado a las 12.00 se realizará El poblado de los Elfo. Mientras que el sábado a las 17.00 y el domingo a las 12:00 es el turno de El Grinch se apodera de la Navidad. Para finalizar, el domingo a las 17:00, Ho, Ho, Ho! Dulce Navidad.

La forma más especial de descubrir la exposición temporal, es a través de las visitas comentadas, con un recorrido lleno de curiosidades y detalles. Una actividad ideal para familias, parejas y amantes del inconfundible estilo Burton. Habrá distintos horarios a lo largo de todo el fin de semana.

Los cuentacuentos familiares son sesiones que completan el fin de semana, transportando a pequeños y adultos a mundos mágicos inspirados en la Navidad y en el universo de Tim Burton. La actividad está recomendada para familias con niños de dos a nueve años. La reserva previa es obligatoria. Los Elfos y el Grinch revolucionan la Navidad se realizará el sábado, domingo y lunes a las 13.00 y Pesadilla antes de Navidad el viernes, sábado y domingo a las 18.00.

Además, el sábado y el domingo a las 12.30 y a las 18.00 habrá una oportunidad única para que los más pequeños disfruten de las travesuras de los personajes más divertidos y traviesos de la Navidad en un entorno mágico, con la visita especial del Grinch y sus elfos. Esta actividad es gratuita.

El museo presenta una propuesta inmersiva sin precedentes: un gabinete de emociones y curiosidades pre-victorianas que sumerge al visitante en una época donde la ciencia y lo imposible se dan la mano, a través de El Barbero Diabólico de la Calle Fleet. Será el viernes, sábado y domingo a las 19.00. Magia, creatividad y experiencias únicas se dan la mano en un museo que vuelve a sorprender con una propuesta diferente para despedir el año.