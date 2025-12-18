La Junta destina medio millón de euros al proyecto expositivo y dotación del Aula Arqueológica de Las Médulas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno autonómico ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la concesión de una subvención a la Fundación Las Médulas, Paisaje y Patrimonio para financiar el desarrollo del proyecto expositivo y dotación de equipamiento del Aula Arqueológica y el diseño y coordinación de actuaciones para recuperar el Monumento Natural y Espacio Cultural de Las Médulas y garantizar su recuperación.

El objetivo de la subvención que ahora se aprueba para garantizar la recuperación del Monumento Natural y Espacio Cultural de Las Médulas se llevará a cabo con la implementación de medidas orientadas a la conservación y restauración del patrimonio arqueológico y natural, así como con la adecuada gestión del Bien de Interés Cultural, cumpliendo con las exigencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Tras los daños ocasionados por el incendio del pasado verano, la Junta ya ha iniciado las labores de derribo y desescombro que culminarán en la construcción de un nuevo edificio para el Aula Arqueológica al que se destinan 1,7 millones de euros. A ello se suma esta subvención que ahora se aprueba para La Fundación Las Médulas que tiene previsto acometer una serie de actuaciones dirigidas a dotar al Aula Arqueológica del equipamiento necesario y adecuar su proyecto expositivo para garantizar la continuidad de la prestación del servicio, así como diseñar y coordinar el conjunto de labores de restauración necesarias para cumplir con las exigencias de la Unesco.

El proyecto contempla la dotación completa del nuevo Aula Arqueológica, que será el centro de interpretación del enclave, mediante la instalación de contenidos expositivos, mobiliario, señalética, sistemas de conectividad y equipamiento telemático. Esta actuación se complementará con la elaboración de informes técnicos para evaluar el estado de conservación del sitio y determinar los daños ocasionados por el incendio en los elementos arqueológicos, así como con la redacción de un protocolo de actuación que permita priorizar intervenciones urgentes en los recursos más afectados.

La actuación propuesta responde a las exigencias de la Unesco en materia de conservación y gestión de bienes declarados Patrimonio Mundial, asegurando la preservación del Valor Universal Excepcional (VUE) de Las Médulas. En este sentido, cabe recordar que la Junta ya ha recuperado para la visita pública el Mirador de Orellán, tras llevar a cabo las intervenciones necesarias para la recuperación total de este emblemático enclave.