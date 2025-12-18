La Concejalía de Bienestar Social y Familia promueve una Navidad más inclusiva en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Con el objetivo de que las personas con algún tipo de neurodivergencia o diversidad funcional puedan disfrutar de las actividades navideñas organizadas por el Ayuntamiento de Ponferrada, el Área de Bienestar Social ha reservado tres plazas en el Tren Turístico, que podrán utilizar cuando lo estimen oportuno.

Además, durante la celebración de Naviland, que tendrá lugar del 26 al 30 de diciembre en el Pabellón de las piscinas climatizadas El Plantío, se establecerán dos horas sin ruido en las franjas: de 11.00 a 12.00 horas y de 16.00 a 17.00 horas por la tarde, favoreciendo un entorno más amable para las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) e hipersensibilidad sensorial. Evitando así elevar sus niveles de estrés y malestar debido a la sobreestimulación.

En palabras de la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, “queremos seguir avanzando hacia la plena inclusión, facilitando que todos, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de las actividades previstas de forma normalizada e integrada”.

Por otra parte, y en colaboración con la Concejalía de Transporte y Movilidad y de las empresas Linecar y Dornier, el próximo 22 de diciembre se facilitará una salida a los usuarios de la Residencia de Mayores de Flores del Sil. La actividad dará comienzo a las 18.00 horas desde la propia residencia, con destino a la plaza Luis del Olmo, para que los mayores disfruten de su tiempo libre y de ocio por la ciudad. Posteriormente, el autobús realizará el traslado de regreso a la residencia.