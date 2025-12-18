La concejalía de Fomento de Ponferrada actúa en el Paseo de Romualdo y Martina

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Fomento de Ponferrada, dirigida por Lidia Coca, ha dado comienzo en los últimos días a los trabajos de urbanización del Paseo de Romualdo y Martina, que comunica la avda. de Portugal con el punto en el que se encuentra la antigua casa de Isidro Rueda, en el núcleo de La Martina.

Coca detalla que «se trata de una actuación presupuestada en 48.000 euros, con los que se urbanizará un vial de unos 80 metros con un acabado de hormigón impreso. Se trata de una obra que los vecinos llevan años solicitando, y este gobierno se propone cumplir con este y otros compromisos».

La actuación, ejecutada por la empresa Gobi 58, ha sido calificada por la alcaldesa de barrio de La Martina, Eva González, como «una mejora sustancial de las condiciones de acceso al barrio».