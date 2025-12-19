Alianza Bierzo-Cabrera visibiliza una jornada de ocio saludable e inclusivo en Flores del Sil, Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La coordinadora de la Alianza Bierzo-Cabrera invita formalmente a toda la población de la comarca a participar en una jornada de ocio saludable e inclusivo, que tendrá lugar el 20 de diciembre, a partir de las 17.30 horas en el Local de Asprona en Flores del Sil. Este evento, organizado por Mundo Eduso en colaboración con diversas entidades sociales, nace con un propósito doble: fomentar espacios de convivencia para todos y rendir un sentido homenaje al voluntariado que luchó incansablemente contra los incendios forestales que azotaron nuestra región este pasado verano.

Desde la coordinación de la Alianza, se destaca la importancia de este encuentro como un punto de unión entre la sociedad civil y las organizaciones que trabajan por el bienestar común. Durante la tarde, se abordarán temas fundamentales para nuestra sociedad como charlas sobre neurodiversidad, el papel crucial de las familias en la lucha contra el cáncer (en colaboración con la AECC), experiencias de voluntariado internacional y la labor de Asprona Bierzo.

Como cierre festivo, a las 19.30 horas, se celebrará la Ronda Doritos por las calles de Flores del Sil, una actividad abierta para compartir y celebrar la vecindad. "Queremos que este sábado sea un día de encuentro, pero sobre todo de agradecimiento. Los voluntarios de los incendios nos recordaron que la solidaridad es el motor de nuestra tierra. Animamos a cada vecino y vecina a acercarse, a conocer los proyectos que están transformando el Bierzo y Cabrera, y a disfrutar de un ocio que no deja a nadie fuera", señalan desde la Alianza Bierzo-Cabrera. La jornada cuenta con el apoyo de entidades como Autismo Bierzo, Beda, Proyecto Hombre y Fundación Cals, entre otras, demostrando que el tejido asociativo de la zona está más unido que nunca.