La Ciuden de Ponferrada recibe más de 103.000 visitantes a lo largo de este año 2025

Las instalaciones culturales que gestiona la Fundación Ciuden han recibido en lo que va de 2025 más de 103.000 visitantes, cifra que se incrementará hasta fin de año con motivo de la época de Navidad, en la que se espera también una importante afluencia. Estos datos incluyen las visitas a ambas instalaciones (75.396 personas La Térmica y 27.317 el Museo de la Energía) y a los que hay que sumar participantes en eventos propios como el II Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial (RedCIT) o la Convención por un Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática.

Se cerraría así un «año de récord», tal y como ha señalado la directora del área de museos, cultura y patrimonio, Concepción Fernández, en el que la exposición Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad ha supuesto un «hito trascendental para la corta historia de La Térmica Cultural, que se consolida como recinto cultural de primer orden». Solo la exposición de Sorolla, compuesta por 40 obras del autor de 21 prestadores públicos y privados, atrajo a La Térmica Cultural a más de 40.000 personas, entre los visitantes a la muestra y los participantes en las actividades enmarcadas en Sorolla en diálogo.

«No sólo fue la importancia de la obra la que hizo que La Térmica Cultural fuera un punto de referencia nacional en el mundo de la cultura; nos convertimos en un foco de análisis y de actualización de la figura Sorolla como uno de los autores más trascendentales de la Historia del Arte en España», ha afirmado la directora del área. Así, en La Térmica Cultural se han registrado a lo largo de este año 75.396 visitas a las exposiciones permanentes, como Fuego Verde, la singular colección de helechos arborescentes, pero también las muestras temporales como Cortinos. Colmenares tradicionales del occidente de Asturias, La Marcha Negra, Las huellas de Altamira. Educa, Conectados al futuro. La transición energética o Eroding Franco. A todo ello hay que sumar la programación de artes escénicas y musicales para todo tipo de públicos que se desarrollan los fines de semana con participantes del programa Dinamiz-ARTj.

Respecto a las visitas guiadas, 1.261 personas han participado en esta actividad para conocer la instalación. Además, La Térmica Cultural ha acogido actividades de todo tipo, entre las que se van consolidando como la 3ª edición del festival de flamenco Bierzo al toque y la 2ª del ciclo de Jazz y Swing.