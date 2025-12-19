Las autoescuelas del Bierzo y Laciana protestan en Ponferrada por la falta de examinadores

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Las autoescuelas del Bierzo y Laciana no aguantan más la dejadez de las administraciones respecto al problema de la falta de examinadores de la parte práctica para obtener el permiso de conducir en la comarca. Por este motivo, se manifestaron ayer por las calles de Ponferrada un autobús, seis camiones, dos motos y hasta 40 turismos de los usados para prácticas por los alumnos.

Jorge Caballero, de la Autoescuela Triángulo y portavoz de los manifestantes, reconoce que «la situación es ya insostenible y muy delicada». Hay un gran cuello de botella entre las personas que desean examinarse, con hasta tres meses de espera, lo que provoca un gran estrés en todas las partes implicadas. Las autoescuelas exigen una solución mediante la contratación de más examinadores y aseguran que la situación poner en riesgo la viabilidad de sus negocios.

La falta de examinadores es un común denominador en varias zonas del país, que las administraciones competentes deben arreglar con presteza, para que no se haga endémica.