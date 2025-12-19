Apertura de la sexta edición del Mercado Navideño de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La sexta edición del Mercado Navideño de Ponferrada ha abierto, con una inauguración oficial, la tarde del día 19 de diciembre.

Organizado por la Asociación Berciana de Artesanos (ABAA) en colaboración con la Concejalía de Fiestas, el espacio de compras busca poner en valor el trabajo manual y los productos de alta calidad propios de la comarca y sus alrededores, esta navidad en la capital berciana.

La apertura de la pista de hielo, que se sitúa en el Aparcamiento de la Calle Obispo Osmundo, y también estaba prevista para el mismo día, se ha retrasado al día siguiente sobre las 18.00 horas, por problemas técnicos.