Homenaje a los jubilados del Hospital El Bierzo de Ponferrada

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha celebrado un año más su tradicional acto de reconocimiento a las personas que han culminado su trayectoria profesional en el Área de Salud del Bierzo y Laciana. En esta edición, un total de 55 profesionales de Atención Primaria y del Hospital El Bierzo recibieron el homenaje institucional por su dedicación durante décadas al servicio público sanitario. Este año se han jubilado 14 médicos, 10 enfermeras, ocho técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), ocho administrativos, ocho celadores, tres trabajadores de cocina, un fisioterapeuta, un pintor, una telefonista y un informático.

La jornada estuvo amenizada por el Centro de Enseñanza Musical del Bierzo (Cembi), que interpretó con saxos y clarinetes temas navideños como Campanas de Belén, Feliz Navidad y Rudolf el reno, finalizando con el himno ‘A Ponferrada me voy’. La directora del centro, Paloma Garnelo, destacó la colaboración histórica entre el ámbito sanitario y el educativo en la comarca, así como el valor social del trabajo desarrollado por los profesionales.

Como ya es tradición, se proyectó un vídeo homenaje que recopilaba imágenes de la vida laboral de los distintos profesionales, rememorando sus etapas en consultas, unidades, plantas, servicios y centros de salud del área.

En el cierre del evento, el gerente de la Gasbi, Juan Ortiz de Saracho, dedicó unas palabras de reconocimiento a quienes “han contribuido con su esfuerzo, profesionalidad y humanidad a consolidar una atención sanitaria de calidad en el Bierzo y Laciana”. Subrayó que “la fortaleza del sistema público descansa sobre personas como vosotras, que habéis mantenido día a día el compromiso con nuestros pacientes”.

Con este acto, la Gerencia vuelve a poner en valor la aportación de los profesionales que durante tantos años han acompañado a la ciudadanía en sus momentos de mayor necesidad, agradeciendo su labor y deseándoles una nueva etapa plena y satisfactoria.