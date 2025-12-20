Los vecinos de Las Médulas procesionan por los incendios

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los vecinos de Las Médulas volverán a tomar cartas en el asunto para reclamar mayor protección frente a los incendios forestales. La Asociación Vecinal Las Médulas, junto con la Plataforma Stop Incendios Noroeste Peninsular, han organizado una procesión simbólica y reivindicativa, para el próximo día 27 de diciembre, a las 13.00 horas, en señal de protesta por la desprotección que, aseguran, sufre el entorno ante el riesgo de nuevos fuegos.

El acto consistirá en una marcha por las viviendas calcinadas durante el incendio registrado el pasado mes de agosto, con el objetivo de que las administraciones no olviden lo ocurrido y adopten medidas eficaces para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Los organizadores reclaman planes reales de prevención, así como recursos y actuaciones concretas que permitan impedir nuevos incendios en este espacio declarado Patrimonio Mundial.

Bajo el lema latino Nulla ruina montium, sed terra usta, que se podría traducir como «ya no hay montes derruidos, sino solo tierra quemada», la asociación vecinal invita a participar a todos los ciudadanos en una movilización que contará con grupos folclóricos, bomberos y asociaciones recreacionistas templarias y romanas.

Tras la procesión, está previsto un turno de intervenciones por parte de asociaciones y colectivos, y luego los asistentes compartirán una comida solidaria que, según subrayan los convocantes, no es una celebración, sino un «acto de resistencia comunitaria y de apoyo mutuo».