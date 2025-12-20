La pista de hielo de Ponferrada se abre un día después de lo previsto inicialmente

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada ha decidido volver a llevar a cabo la instalación de la pista de hielo durante las festividades navideñas.

Este equipamiento de ocio, habitual ya en el calendario invernal de la ciudad, estará operativo desde el 20 de diciembre de 2025 y hasta el 7 de enero de 2026. La principal novedad de esta edición reside en su cambio de ubicación, abandonando la Plaza del Ayuntamiento para situarse en el aparcamiento de la Calle Obispo Osmundo.

Aunque su apertura estaba prevista para el 19 de diciembre, unos problemas técnicos aplazaron su inauguración hasta el día siguiente, cuando entró en funcionamiento sin más incidencias. El precio es de 6,5 euros por hora, con los patines incluidos.