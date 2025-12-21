José Luis Cavero mantendrá un proyecto continuista al frente del Instituto de Estudios Bercianos

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Como Mar Palacio declaró a este periódico el pasado mes de octubre, en el Instituto de Estudios Bercianos (IEB) ha llegado el momento de cambiar de presidente, aunque la saliente se mantendrá en la futura directiva como vicetesorera. El próximo 14 de enero la asociación realizará dos asambleas: la primera será ordinaria, donde se llevará a cabo la presentación de las cuentas, la memoria anual y el proyecto de actividades del año 2026, para luego producirse la disolución de la junta gestora que ha regido el destino del IEB durante los dos últimos años; la segunda será extraordinaria y tendrá como único punto la votación de la nueva directiva, para la que solo se ha presentado una candidatura, que es la formada por José Luis Cavero como presidente; Ángel Lastra como vicepresidente; Miguel Ángel Ramón en el cargo de tesorero; Mar Palacio, como vicetesorera; la secretaria será Valeria Rodríguez y la vicesecretaria, Teresa López.

«Es un proyecto continuista. El plan funciona bien. El IEB no está caduco, pese a lo que hayan podido pensar o decir algunos en ciertos momentos del pasado. Estamos trabajando en ayudar allí donde otros no pueden llegar, colaborando en la publicación de investigaciones sobre la comarca, en núcleos urbanos rurales donde no tienen fondos de otro tipo. También cooperamos estrechamente con las concejalías de Cultura de los ayuntamientos para realizar múltiples actividades. Le damos un segundo uso a los centros cívicos y las iglesias. Nos basamos en dos principios: investigar y divulgar. Y por supuesto que seguiremos con nuestra revista, cuyos artículos escriben los socios y que ha alcanzando ya este diciembre su número 47», cuenta Cavero.

Del tema de deudas y subvenciones, el futuro presidente informa que «de la última reclamada por la Junta al final tuvimos que devolver 23.000 euros; y contentos, ya que la cantidad que se nos reclamaba en un principio era superior, pero se nos aceptaron parte de nuestras alegaciones. En principio ahora ya no debemos nada a nadie, pero la Junta aún nos podría reclamar otra subvención concedida a la anterior directiva pero cuya memoria ya tuvimos que presentar nosotros, ante su repentina desbandada. El total a devolver durante estos dos años de funcionamiento de la junta gestora ha sido de 114.000 euros, cuando 60.000 eran los reconocidos por la directiva previa y 85.000 los que nosotros habíamos calculado».

Respecto al hermanamiento con el Instituto de Estudios Valdeorreses, Cavero comenta que «se ha llevado a cabo porque tenemos muchas cosas en común. De momento hemos empezado con la realización de tres jornadas conjuntas, de las que dos ya se han realizado (un magosto con visita al Munic en Carracedelo y una visita a la zona de las bodegas de O Barco con conferencias posteriores) y la última será una visita al poblado de la Piela o de Peña del Seo, en Cadafresnas, por el pasado minero compartido, programado para el mes de enero».

José Luis Cavero será el próximo presidente del IEB.ANA F. BARREDO

Con las elecciones autonómicas en una fecha ya tan próxima como el mes de marzo, Cavero explica que «desde el IEB no nos podemos posicionar. No queremos ni podemos tocar temas políticos o sociales, es uno de los grandes secretos para nuestro buen funcionamiento. Eso nos podría conllevar problemas, para nosotros sería un contrasentido, para eso ya hay otras instituciones. No está dentro de nuestro ideario. Ante un ataque al patrimonio berciano, sí que tomaríamos postura, pero solo como expertos en la materia».

La cuestión de la mala praxis de la directiva previa al gran trabajo de la junta gestora que tomó las riendas de la situación en noviembre de 2023 no podía obviarse. «Tenemos un abogado contratado que les ha enviado un correo electrónico, sin contestación por su parte. El siguiente y último paso es emprender acciones legales, pero es algo que aunque han aprobado ya los socios en asamblea, no hemos querido realizar como junta gestora y queda como tarea pendiente para la nueva directiva. Realmente el dinero se uso en lo que se había dicho, pero estuvo muy mal gestionado. Esto lo sabemos porque aunque no hemos hecho una auditoria profesional, sí que han revisado las cuentas socios cuyo trabajo profesional es el de la contabilidad. Nuestra conclusión es que hubo mucha dejadez por su parte con gastos impresionantes, deberían haber parado en cuanto las cuentas entraron en números rojos».

«Me duele que los miembros de esa directiva desaparecieran así, que no fueran capaces de asumir su error. Al final todos podemos equivocarnos, es la naturaleza humana. Cuando me los cruzo por la calle no hay ningún tipo de incidente, somos personas educadas», concluye Cavero.