La Recicladora Cultural alcanza los 50 protocolos firmados con entidades culturales

La Recicladora Cultural, proyecto de Ciuden, ha firmado su protocolo número 50 con Patrimonio Nacional, cumpliendo así un hito de colaboración con museos, administraciones y organizaciones culturales. Esta red de colaboración refuerza la misión del proyecto: dar una nueva vida a exposiciones y elementos museográficos, ampliando su recorrido mediante itinerancias, préstamos, cesiones y coproducciones que optimizan recursos y reducen la huella ambiental y económica.

En palabras de la directora general, Yasodhara López, «con estos 50 protocolos consolidamos una red capaz de dar continuidad a exposiciones y montajes que merecen seguir vivos. Es economía circular aplicada a la cultura: más alcance, menos residuos y mayor eficiencia».

La Recicladora Cultural ha firmado 50 protocolos, activado 36 itinerancias de exposiciones en el territorio nacional, puesto a disposición un catálogo de 15 proyectos expositivos listos para circular y movilizado un banco de más de 600 elementos museográficos reutilizables (vitrinas, estructuras y soportes, entre otros). Además, ha consolidado una base operativa que prioriza la optimización de rutas y la circularidad en transportes y montajes, y ha creado un Comité de expertos en sostenibilidad para impulsar la creación de un Decálogo para la sostenibilidad en el sector cultural.

Los protocolos de colaboración son el primer paso para formar parte de La Recicladora Cultural y establecer un marco de trabajo común. A partir de ellos se articulan distintas vías de cooperación: desde la cesión o préstamo de exposiciones y elementos museográficos, hasta la puesta a disposición de espacios para acoger itinerancias, la coproducción y la adaptación técnica de contenidos ya existentes.