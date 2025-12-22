Patrimonio autoriza la mejora del acceso a La Llanada por "nula incidencia" en la calzada romana

La Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León ha emitido un informe favorable al proyecto de mejora del acceso al polígono industrial de La Llanada desde Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada). Las obras quedaron paralizadas hace, aproximadamente, un mes después de que los propietarios de varios terrenos asentados en la zona y el propio Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada denunciaran que atentaban contra una calzada romana, la Vía Asturica–Foro Gvigvrrorvm (VA18). Con el visto bueno de Patrimonio, los trabajos se reiniciarán "cuando la climatología lo permita", ha explicado el alcalde, Marco Morala, que ha vuelto a criticar el papel enredador del PSOE y las consecuencias que ello tendrá para los vecinos.

Patrimonio ha autorizado la continuidad de las obras de mejora del acceso al área industrial dada "la nula incidencia en el patrimonio cultural de la calzada romana al realizarse sobre una carretera preexistente", ha leído el alcalde en el informe que comunica el visto bueno para rematar un proyecto de urbanización del que ya solo queda el asfaltado. Pero este caso -aseguró Morala- marca un punto de inflexión y trae "consecuencias muy malas para todos", ya que todos los trámites para cometidas de luz, teléfono y otras infraestructuras que se realicen a partir de ahora -incidió varias veces- deberán tener autorización de Patrimonio. Y esto rige tanto para la propia administración como para los particular.

La idea del gobierno local es elaborar un plan especial de protección de esa calzada romana e incorporarlo al planeamiento urbanístico "para evitar todas estas tramitaciones", dijo Morala sin ahondar más en este punto. De momento, se centra en poder reiniciar las obras para rematar el proyecto de urbanización de este acceso a La Llanada y también criticar el PSOE, que durante su mandato acometió obras que afectaban directamente al trazado de la calzada y "no pidió autorización a Patrimonio".

"Consejos vendo que para mí no tengo", afirmó Morala y citó la peatonalización de la avenida La Puebla desde la plaza de Lazúrtegui hasta Huertas del Sacramento. Por ahí también pasa el trazado de esta Vía Asturica–Foro Gvigvrrorvm (VA18) que parte de Congosto, transcurre bajo La Llanada hasta Santo Tomás de las Ollas, sigue por el Campus de Ponferrada, la avenida de Astorga, General Vives, La Puebla y enlaza con Camino Francés para continuar hacia Camponaraya. "Son vestigios, el recuerdo de lo que fue una calzada romana", apuntó el alcalde de la capital berciana, que recordó que la protección es efectiva desde 2012 y que "o el PSOE desconocía su existencia o lo sabía y no hizo nada por desidia o ambas cosas". "Nosotros sí hemos hecho las cosas bien", concluyó.