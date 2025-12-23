El Centro de Salud de Toreno imparte un taller sobre VIH en el IES La Gándara

Taller impartido por el Centro de Salud de Toreno en el IES La Gándara.DL

El Centro de Salud de Toreno ha impartido un taller participativo sobre el VIH dirigido al alumnado del Instituto La Gándara de Toreno, con el objetivo de fomentar la concienciación y la educación en salud entre la población joven.

La actividad se ha desarrollado de manera dinámica y participativa, favoreciendo la implicación del alumnado y la resolución de dudas. Durante el taller se ha ofrecido información sobre la prevalencia del VIH, las principales vías de transmisión y las medidas de prevención, así como la importancia del diagnóstico precoz.

También, se ha abordado el estigma social asociado al VIH y al sida, promoviendo valores de respeto, inclusión y apoyo hacia las personas que viven con esta infección. Como parte del contenido, se han dado a conocer los principales puntos de información y los recursos disponibles en la zona, facilitando al alumnado el acceso a servicios de asesoramiento, prevención y atención sanitaria.

Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) se ha destacado la relevancia de este tipo de iniciativas en el ámbito educativo, ya que permiten proporcionar información veraz y actualizada, desmontar mitos y reforzar la prevención desde edades tempranas.

Esta acción se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del Día Mundial del VIH, que se celebra cada 1 de diciembre, y que refleja el compromiso de los profesionales sanitarios con la educación para la salud, la prevención y la lucha contra la discriminación.