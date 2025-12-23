Nansar Seguros se alza con la primera edición del concurso infantil de escaparates navideños de Ponferrada

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

El concurso infantil de escaparates navideños ya tiene vencedor: Nansar Seguros. David Pacios, concejal de Comercio y Desarrollo Económico e Industrial, aprovechó para: ‘’Dar la enhorabuena de nuevo a la Asociación El Centro Mola por esta iniciativa que ha tenido. Al final, este tiempo de Navidad es una época para disfrutar todos, reunirnos en familia, pero también un tiempo muy especial para los niños y la iniciativa que han tenido este año con este concurso de escaparates en el que han querido involucrar a los más pequeños para que elijan ese escaparate más bonito de la ciudad, de los asociados del Centro Mola, yo creo que es de agradecer. Porque al final, las calles de Ponferrada estos días podemos pasear por ellas y ver cómo los escaparates y están cada uno de ellos engalanados.

Felicitar, por supuesto, a Nansar Seguros, asociados de Reale, pues los niños de los diversos colegios que han participado como jurado le han elegido como el escaparate que más les ha gustado, así que dar la enhorabuena y animar a todos los vecinos de Ponferrada, y a los turistas que nos visitan durante esta época de Navidad a que se paseen por nuestras calles, que disfruten de la iluminación navideña, de las actividades que hay programadas a lo largo de todas las Navidades y, por supuesto, de estos escaparates, pues también colaboran a adornar y a engalanar nuestro entorno’’.

‘’El concurso al final lo que busca es tejer lazos entre el comercio de tradición y las familias de nuestra ciudad y comarca. Es un día bonito, es un momento especial, dar la enhorabuena a todos, felicitar las fiestas a Ponferrada, al Bierzo, y que tengamos una Navidad muy bonita, muy entrañable, en compañía de los nuestros y que visiten y compren en el comercio de calle, en el comercio local, en el de tradición’’, explicó Iván Rodríguez, presidente de la asociación El Centro Mola.

Por último, la representante de Nansar agradeció el galardón: ‘’Yo en nombre de mi padre, gerente de Nansar Seguros, quiero agradecer este reconocimiento que nos han otorgado todos los niños de Ponferrada. Mi padre es un ferviente amoroso de la Navidad. La hemos vivido siempre desde pequeños en casa y le encanta que la ciudad esté decorada, que todo el mundo se implique, que haya ese espíritu de magia y el entusiasmo que desprende siempre la Navidad. Así que ahora él está como un niño con zapatos nuevos con este reconocimiento que le han dado siendo la primera edición. Esperamos que en el futuro se unan más comercios, que cada año esto vaya creciendo y dejemos la ciudad más bonita, porque Ponferrada lo merece’’.