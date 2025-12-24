Cacabelos reduce en más de la mitad su deuda viva, por debajo del millón de euros

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cacabelos logra reducir en más de la mitad, y situar por debajo del millón de euros, su deuda viva. El reto del gobierno local del PSOE es dejarla a cero al finalizar el mandato. Es el compromiso que reiteró, ayer, la alcaldesa, Irene González, que destacó ese logro sin tener que «subir impuestos y sin que los vecinos hayan visto mermada la calidad de los servicios que se prestan desde el consistorio».

González recordó que a su llegada a la alcaldía la deuda era de casi dos millones seiscientos mil euros y, en estos tres ejercicios, se canceló 1,6 millones. «Hemos llevado a cabo una gestión responsable del gasto porque los vecinos no tienen porque soportar el pago de esa deuda». Respondía así a las últimas críticas de la oposición del PP que acusaba al gobierno local del PSOE de dejadez y mala gestión económica.

Irene González explicó que no se aprobó la liquidación del año 2024 por la falta de interventor, que está de baja laboral; y tesorera, que ha presentado su renuncia a principios de diciembre. También niega que no se paguen las facturas a proveedores. Asegura que solo están pendientes las de noviembre y diciembre. Y lo mismo ocurre con las nóminas de los trabajadores que se han pagado con retraso porque no tienen funcionarios habilitados.

Y ahí, la alcaldesa de Cacabelos ha sido especialmente crítica con el Consejo Comarcal del Bierzo que rechazó ayudar al Ayuntamiento. “Hemos solicitados en dos ocasiones esa ayuda al Consejo Comarcal y nos la han denegado alegando que la ley de bases dice que debe asesorar preferentemente a los municipios de menos de mil habitantes. Estamos de acuerdo pero preferentemente no significa exclusivamente” argumentó González que insistió que el servicio de atención a municipios de la institución berciana debería ayudar a todos los ayuntamientos que lo necesiten. En todo caso, el tercer municipio del Bierzo también pidió ayuda de la Junta de Castilla y León que no dispone de interventor en su bolsa de empleo; y al Gobierno.

Por otra parte, la alcaldesa de Cacabelos ha desvelado que el Ayuntamiento ha interpuesto una denuncia judicial contra dos funcionarios por la existencia de lo que el Partido Popular llegó a llamar “caja B” y que ella califica como una caja de corporación recogida por ley para que los consistorios puedan disponer de efectivo.

Irene González justificó la denuncia tras explicar que esos dos trabajadores municipales no han justificado, convenientemente, la información sobre los ingresos y gastos. “Me han remitido un informe el pasado mes de septiembre pero sin documentos sobre los movimientos de esa caja de tesorería y nosotros hemos investigado hasta donde hemos podido. Ahora serán las autoridades judiciales las que deban hacerlo” argumentó.