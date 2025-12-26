El final feliz del retorno a Ponferrada del librero en El libro imposible

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Alejandro de la Rosa ha pasado 15 años respirando el contaminado aire de Madrid, tras haber estudiado en la Universidad Complutense. Pero este 2025 dijo «¡Basta!», y además las circunstancias se alinearon a su favor para poder lograr un feliz retorno a Ponferrada. Estas Navidades, por primera vez en un quindenio, Alejandro no está solo de visita vacacional por unos días. «He tenido una vida maravillosa trabajando como periodista en distintos medios y en un aspecto bonito como es la temática gastronómica y cultural; y no la información de otro tipo. Durante varios años me encargué de dirigir la comunicación de una conocida cadena de hoteles», cuenta sobre lo que ha dejado en el pasado.

«Sentía la finalidad de volver a casa y estar junto a la familia. Cuando maduras es algo que te importa más. También el tener una vida más tranquila. Madrid es una ciudad más difícil para vivir, tanto económicamente como por el agobio que provoca la cantidad de gente que te puedes encontrar por las calles y en el transporte público», explica.

Lo importante es no desesperar. «En cualquier caso, por mi profesión, parecía complicado poder volver a Ponferrada, porque es una ocupación ya muy copada, casi sin oferta. Pero entonces surgió la oportunidad de trabajar como librero en El libro imposible, cuyo propietario es Prodigioso Volcán y que abrió sus puertas en Ponferrada en 2022, como sueño cumplido de Mario Tascón. Creo que la vida es algo mágico y que te va llevando adonde tienes que estar, aunque al mismo tiempo siendo necesario ponerle ganas y trabajo. Empecé a trabajar en la librería a finales de febrero de este año».

Decisión muy meditada y tomada desde el corazón «Hace tres semanas volví por primera vez a Madrid desde que retorné a Ponferrada. Pensaba que al volver igual sentiría nostalgia, pero no fue así. No me arrepiento para nada de mi decisión, tengo claro que ya no quiero vivir allí. Hice el cambio de forma meditada y disfruto de mi nueva etapa. Es verdad que es un trabajo que requiere mucha dedicación, con horario partido de mañana y tarde, pero me siento afortunado de estar rodeado de libros. El recomendarlos y la conversación con los clientes es algo muy gratificante. Hay un núcleo importante de gente que regala libros. Mi decisión es tomada desde el corazón, pues no quiero perderme el atardecer de la vida de mis tres abuelos».

Los acontecimientos se desarrollaron de forma rápida y satisfactoria para todos los implicados. «Antes, había sido cliente, y ellos sabían que me planteaba la vuelta a casa, por eso contactaron conmigo cuando quedó un hueco y yo acepté la oferta. Estoy aquí codo con codo con mi compañera Petia Rumenova. No me considero solo librero, sino también agitador-dinamizador cultural. En Ponferrada ocurren muchas más cosas de lo que la gente cree. Estamos creando poco a poco una comunidad con clubes (tenemos un total de cinco, incluido uno con temática LGTBI que ha tenido una gran acogida), talleres, cuentacuentos y presentaciones. En ocasiones también hacemos catas en las que mezclamos los libros con vinos de la DO Bierzo. El libro imposible es un refugio cultural».

Alejandro de la Rosa envió en julio una carta al director al periódico El País, en la que trataba el tema de la vuelta a Ponferrada regresando desde Madrid y que tenía como conclusión la idea de que «triunfar es estar en el lugar que uno quiere estar, nada más». El pequeño texto tuvo una repercusión que el ponferradino no se imaginaba: «Se hizo viral. Realmente yo no estaba descubriendo nada nuevo, es el sentimiento de muchos jóvenes. Creo que se puede tener una vida más fácil lejos del ruido de la gran ciudad. Creo que los que hemos vivido en ellas, debemos aportar lo aprendido a nuestros lugares de origen, para que no se apaguen. También me han escrito personas asegurándome que mi escrito les dio la energía necesaria para afirmarse en el plan de abandonar una gran ciudad para volver a su tierra».

«En los meses que llevo trabajando como librero, he visto que hay mucha gente que lee en papel, hay un repunte. Nuestra librería tiene la ventaja de una gran ubicación (junto al Castillo) que provoca la entrada de muchos turistas. En la campaña de Navidad estamos haciendo un esfuerzo extra con los horarios, abriendo también los domingos».

«No me siento solo librero, sino también agitador-dinamizador cultural. En Ponferrada ocurren muchas más cosas de lo que la gente cree»