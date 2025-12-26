Naviland abre las puertas en Ponferrada para el disfrute de todos los niños

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Carlos Cortina, concejal de Fiestas de Ponferrada, acudió al corte de cinta para la inauguración de Naviland: ‘’Inauguramos una de las actividades más esperadas todos los años. Ya esta edición es la número 15 de Naviland. Organizada por Bierzo Natura, que siempre es una garantía de seguridad y de que los niños van a disfrutar durante todos estos días de todos los hinchables y de todas las actividades que van a hacer aquí en el pabellón del Plantío y luego en el de Flores del Sil’’.

Dani Velasco, de Bierzo Natura, explicó como ‘’todos los años metemos novedades nuevas para que no se aburran los chavales y este año están los simuladores de rally virtual, la pista americana que ya estuvo el año pasado que es muy grande y después hinchables diferentes. Hay que decir que es un una actividad que siempre cuenta con monitores profesionales y cualificados para cuidado de los niños. Recordar que los padres pueden venir, dejar a los niños, marchar, quedar en las gradas y hacer las compras de Navidad o ir a disfrutar de un chocolate con churros con su pareja y que los niños queden bien atendidos.

Estaremos en el pabellón El Plantío del 26 al 30 de diciembre, el horario de mañana de 11.00 a 14.00 y de tarde de 16.00 a 20.00 y después en enero nos trasladamos al pabellón de Flores del Sil, José Arroyo, del 2 al 4, con el mismo horario. Y la entrada son de mañana a un precio de 8 euros; de tarde 10 euros; y jornada completa, 12 euros. Esperar que la gente acuda y que venga a disfrutar de Naviland, que ya es un un éxito de todas las Navidades. Significa bastante llevar 15 años, es porque funciona y tiene éxito, así que nada, esperemos que vengan como el año pasado aproximadamente 2.000 niños’’.

Carlos Cortina aprovechó para informar sobre otros eventos realizados por las fiestas navideñas: ‘’Mañana empieza el Castle Fest, que va a ser su tercera edición, como siempre en las inmediaciones del Castillo de los Templarios, en la calle Gil y Carrasco y tendrá lugar a partir de las 9 de la noche, a las 12 de la noche tendremos las campanadas, se comerán todos las gominolas y disfrutaremos de tres grandes DJ, el berciano Albert Novo, Mike Fajardo y el ya muy conocido y muy afamado, Michenlo. Esperemos disfrutar como todos los años. Va a hacer frío, pero bueno, eso ya es parte de del encanto de este festival.

También empieza todo lo que es lo referente a la programación de la magia. Empieza hoy, por lo que la gente debería estar atenta al programa. Va a haber actividades de magia por toda la ciudad, pero sobre todo en la carpa de la plaza Fernando Miranda. Para finalizar, el programa continuará con el ya esperando Mago Chalupa el día 3 y como no, el día 5, vendrán los Reyes Magos’’.