Dada Clown ofrece en el Bergidum la tragicomedia ‘Lou cost’

Prosigue la programación cultural navideña en Ponferrada y en el teatro Bergidum tienen previsto para mañana lunesl día 29 que la compañía leonesa Dada Clown ofrezca en Lou cost una loca y absurda tragicomedia de ritmo desenfrenado, que deja al descubierto el mundo imaginario de dos personajes que se hallan envueltos en un caos permanente, alentado por la tensión generada por la convivencia diaria. Los preparativos para un supuesto viaje premiado en un supuesto sorteo, son el marco por el que transcurre la narrativa de esta obra. Un viaje a ninguna parte pero en el que vierten sus ensoñaciones. Una nueva experiencia que les hará salir de su bucle diario. El ciclo se cierra el martes 30 de diciembre con la XVI Gala Internacional de Circo, un clásico del programa del Bergidum con el que se despide el año con buen humor, grandes artistas y los números circenses más apasionantes de las diferentes disciplinas de un género que ha ido ocupando el espacio que se merece en las programaciones de sala de los teatros españoles. Los anfitriones de la gala, el dúo berciano Maintomano, son los promotores de este evento, diseñado tanto para público adulto, que disfrutará de esos momentos de riesgo que el circo siempre aporta, como infantil. Las localidades para cada una de las actuaciones están a la venta al precio de 7,5 euros y existe la posibilidad de adquirir un abono para las tres funciones del ciclo (solo en taquilla) por 18 euros. La programación de estas fiestas comenzaba ya el pasado 20 de diciembre y hay actividades hasta el 3 de enero. De esta forma, el Bergidum ofrece un amplio y variado programa de actividades centradas en las artes escénicas para toda la familia y la música, con la participación de la Banda de Música Ciudad de Ponferrada, la Orquesta Sinfónica de Ponferrada y de la Orquesta Sinfónica Cristóbal Halffter Ciudad de Ponferrada. Ayer sábado, la Orquesta Sinfónica de Ponferrada contaba con las colaboraciones de la aclamada solista de castañuelas Inma González, y con la virtuosa soprano leonesa Inés Arvizu con la interpretación de obras orquestales con castañuelas de autores como Albéniz, Falla o Granados.