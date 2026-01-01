El Hospital El Bierzo niega la suspensión de cirugías por falta de anestesistas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha negado la suspensión de las intervenciones quirúrgicas en el Hospital El Bierzo, en respuesta a la denuncia por la falta de anestesistas realizada por el sindicato Singefe. Asegura que «los procesos continúan realizándose con normalidad, según lo estipulado en la planificación asistencial propia de fin de año».

La gerencia también asegura «estar al tanto» de la situación del servicio de Anestesiología, «conociendo que solo uno de los profesionales ha comunicado su renuncia y otro, su intención de trasladarse». Un proceso «habitual y legítimo en el sistema sanitario que se hará efectivo en el mes de mayo», informa, adelantando que ese mismo mes «está prevista la puesta en marcha de nuevas medidas de fidelización de profesionales», con las que «se espera conseguir nuevos anestesistas». Son similares —defiende la Gasbi- a las que «ya demostraron su eficacia» el año pasado con contratos en Oncología, Cardiología, Neurología o Medicina Interna.

Respecto a la jubilación a la que también ha aludido el sindicato, la gerencia asegura que «no se llevará a cabo en corto plazo» e insiste en que la asistencia sanitaria «está garantizada, al contrario de lo que se ha pretendido hacer creer a la ciudadanía». En este sentido, lamenta «las manipulaciones que atienden únicamente a intereses personales con la intención de menoscabar la reputación y credibilidad del Hospital».