Desarticulada una organización criminal que distribuía recetas médicas falsas a través de Internet

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la creación y comercialización de recetas falsas para la adquisición de medicamentos que necesitan prescripción médica. Lo han hecho en el marco de una operación con doce personas detenidas que también se ha desarrollado en Ponferrada. Además, hay un investigado no detenido y no se descartan nuevos arrestos.

A los detenidos, que ofrecían analgésicos y sustancias anestésicas en aplicaciones móviles (APP) de mensajería, se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad; y los dos líderes del entramado ya han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Los agentes encargados de la investigación realizaron ocho registros de forma simultánea, uno de ellos en la capital berciana, e intervinieron más de mil comprimidos de distintos medicamentos, 14 teléfonos móviles, más de 44.000 euros en efectivo, dispositivos de almacenamiento masivo, tarjetas bancarias, armas blancas y réplicas de armas de fuego.

Uno de los detenidos en el registro de la vivienda.DL

La investigación se inició el pasado mes de junio tras detectarse la existencia de perfiles y grupos en aplicaciones de mensajería instantánea dedicados a la venta de recetas médicas falsificadas, utilizadas principalmente para la obtención de analgésicos y sustancias anestésicas cuya dispensación sin prescripción médica es ilegal.

El modus operandi consistía en la obtención ilícita de las credenciales profesionales de médicos colegiados, cuya identidad era posteriormente usurpada para la elaboración de las recetas falsas. Dichos documentos eran comercializados a través de plataformas digitales, permitiendo el acceso fraudulento a medicamentos sujetos a control sanitario.

Además de la venta directa, la organización desarrolló programas informáticos específicos para que los propios usuarios pudieran generar las recetas falsificadas, con el objetivo de automatizar la actividad delictiva y maximizar los beneficios económicos. Esta actividad suponía un grave riesgo para la salud pública, al facilitar el consumo sin control médico de sustancias potencialmente peligrosas y favorecer, además, su distribución en el mercado negro.

Estructura jerarquizada liderada por dos varones

Las pesquisas permitieron identificar una estructura criminal perfectamente jerarquizada, liderada por dos varones que dirigían y coordinaban la actividad ilícita. Bajo su mando operaban los responsables del desarrollo de los programas informáticos y del acceso ilegal a las credenciales sanitarias.

En un escalón intermedio se situaban los encargados del mantenimiento del software y del soporte técnico, mientras que en la base de la organización se encontraban los distribuidores que facilitaban las recetas y los medicamentos a los compradores finales.

El dispositivo policial se llevó a cabo el pasado mes de noviembre y culminó con ocho registros domiciliarios en Madrid, Torrelavega (Cantabria), Ourense, Córdoba, Alicante, Toledo, Alcobendas y Ponferrada. Las detenciones se practicaron en las provincias de Madrid (2), Toledo (2), Cantabria, Ourense, Córdoba, Alicante, León, Palencia, Zamora y Baleares, además de un investigado no detenido en Ávila.