Prieto Pariente reforzará su plan inversor en el Bierzo con más viñedo y bodega

Mucho antes de que la Denominación de Origen Rueda solicitara elaborar vinos blancos con Godello, una bodega de aquella zona ya se había planteado un proyecto en el territorio sin desligar la variedad del origen. La primera aproximación se produjo en 2013, pero «fue una añada muy complicada desde el punto de vista climático y la calidad de la uva no fue la que buscábamos, por lo que decidimos no embotellar y esperar», explica el CEO de Bodegas José Pariente, Ignacio Prieto Pariente. Esperaron hasta que, hace cuatro años, dieron «el paso definitivo» y comenzaron a elaborar de forma continuada en la Denominación de Origen Bierzo. O Chan es su primera apuesta, «un vino con el que buscamos expresar la identidad de la Godello» y que ha abierto la puerta a un proyecto mucho más ambicioso, con un plan de inversión y crecimiento a dos años que incluye la ampliación de la superficie de viñedo y la construcción de una bodega.

«Siempre nos ha atraído enormemente el potencial del Bierzo, especialmente por la diversidad de suelos y de orientaciones que ofrece y por cómo todo ello se traduce en vinos con identidad. En ese contexto, la Godello encuentra aquí un lugar especialmente expresivo, capaz de combinar frescura, profundidad y carácter», asegura el CEO de la bodega, que «sin prisa» pero con «la voluntad de dar pasos firmes, bien pensados y siempre con un enfoque de calidad», apuesta de forma clara por «seguir invirtiendo en la región». Ahora, elaboran a partir de once hectáreas de viñedo en Cabañas Raras y «nuestra intención es seguir creciendo de manera muy medida», apunta.

Para Bodegas Prieto Pariente —el proyecto vitivinícola basado en la recuperación de viñedo viejo dentro del grupo Pariente Tradición Familiar— el viñedo es «el eje fundamental» y la base de todo, por lo que «seguimos buscando parcelas de calidad y siendo muy selectivos». En paralelo, «contemplamos el desarrollo de unas instalaciones propias en la zona en un horizonte cercano, previsiblemente en los próximos dos años, como parte natural de nuestra evolución», asegura Ignacio Prieto Pariente. «Tanto el crecimiento del viñedo como la evolución del proyecto hacia una bodega responden a una voluntad clara de arraigo y de trabajo a largo plazo». Y ese espacio propio estará pensado «no solo para elaborar vinos, sino también para abrirnos, compartir nuestro trabajo y estrechar la relación con la comarca», aclara.

"Contemplamos el desarrollo de unas instalaciones propias en un horizonte cercano, previsiblemente en los próximos dos años, como parte natural de nuestra evolución» Ignacio Prieto Pariente. CEO de Pariente Tradición Familiar

«Apostamos por el Bierzo porque creemos firmemente que es una zona con un futuro muy prometedor. Además, desde el primer momento nos hemos sentido muy bien acogidos. Hemos llegado con la voluntad de ir construyendo, poco a poco, un proyecto sólido, enfocado a la calidad, con el deseo de aportar al reconocimiento de la comarca a nivel nacional y con muchas ganas de generar una identidad propia y contribuir positivamente a su desarrollo», asegura el director ejecutivo de la bodega con raíces en Rueda y horizonte en otros territorios —el Valle del Duero y la Sierra de Gredos, además del Bierzo— para elaborar vinos singulares.

Prieto Pariente no se cierra tampoco a elaborar con otras variedades, incluso minoritarias. «En una primera fase, nos centramos claramente en la elaboración de vinos blancos de la variedad Godello. Esto responde de manera natural a nuestro expertise y a la esencia del proyecto, que siempre ha estado ligada a la elaboración de vinos blancos de gran calidad. Desde ese punto de partida, entendíamos que la mejor forma de acercarnos al Bierzo era a través de una variedad que nos permitiera interpretar el territorio con rigor y sensibilidad». No obstante, «no estamos cerrados a nuevas elaboraciones que puedan incluir otras variedades, como la Mencía o incluso variedades minoritarias que tienen un enorme potencial; quizá con menos recorrido comercial, pero que nos generan mucho interés y curiosidad, dice Ignacio Prieto Pariente.

"Actualmente, elaboramos a partir de once hectáreas de viñedo y nuestra intención es seguir creciendo. Para nosotros, el viñedo es el eje fundamental, por lo que seguimos buscando parcelas de calidad, siendo muy selectivos y meticulosos en cada decisión" Ignacio Prieto Pariente. CEO de Pariente Tradición Familiar

Identidad es una palabra que repite mucho el responsable de la bodega y que se repite mucho, también, en la DO Bierzo. O Chan «es un vino con el que buscamos expresar una identidad de Godello basada en la frescura, la elegancia y la finura, y que sirve como punto de partida para comprender el territorio en su conjunto». Es el trabajo por preservar la identidad lo que ha logrado posicionar al Bierzo en un lugar destacado pese a su pequeño tamaño y, para Prieto Pariente, la Godello, «probablemente ha sido la punta de lanza de ese crecimiento y de ese reconocimiento, aunque no la única protagonista».

«La clave de ese posicionamiento reside, en gran medida, en la enorme diversidad. No solo en la capacidad de ofrecer interpretaciones muy distintas dentro de una misma variedad, sino también en la riqueza varietal, con numerosas uvas autóctonas que aportan complejidad e identidad al territorio», afirma el CEO de José Pariente.

«Queremos avanzar sin prisas, profundizando en el conocimiento de nuestros viñedos y dejando que sea la propia tierra la que nos vaya marcando el rumbo. Con el tiempo y a medida que ese vínculo con el viñedo se haga más profundo, aspiramos a desarrollar vinos parcelarios, de gran complejidad y clara vocación gastronómica, capaces de expresar con fidelidad la personalidad de cada paraje», adelanta Prieto Pariente.