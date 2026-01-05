Un derrumbe de la montaña corta otra vez la CL-631 en Páramo del Sil

Un nuevo desprendimiento de la montaña sobre la carretera CL-631 ha cortado por completo la circulación en ambos sentidos dentro del término municipal de Páramo del Sil, en un tramo comprendido entre los kilómetros 31.2 y 31.8, entre Santa Cruz del Sil y El Escobio. El argayo se produjo alrededor de las 23.30 horas de la pasada noche y la vía continúa cortada a estas horas de la mañana, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La alerta y el primer aviso saltó en un grupo de Whatsapp en el que se comunican incidencias sobre el tráfico. Dado el punto en el que se ha producido el derrumbe de piedras y tierra, el paso es posible por detrás de las antiguas instalaciones mineras de La Recuelga (Santa Cruz del Sil), sin necesidad de tener que desviarse por Sorbeda del Sil, como sucedió en el anterior desprendimiento, que mantuvo la CL-631 cortada durante meses a la altura del barrio del Puente Romano de Páramo del Sil, junto a la gasolinera de La Estación.

La situación se repite en la carretera que comunica Ponferrada con Villablino cuando la climatología es hostil. El grave desprendimiento anterior se produjo en mayo de 2024 después de avisos continuos que hacían presagiar lo que iba a suceder, con caída de material constante. Tras meses de obras, la vía fue reabierta al tráfico en febrero de 2025. Menos de un año después de aquello, la montaña vuelve a asentar otro golpe, cortando por completo el paso.

También un derrumbe de rocas a la altura del embalse de Ondinas, en la propia CL-631 entre Páramo y Palacios del Sil, ocasionó serios problemas el pasado mes de noviembre.