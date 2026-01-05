La Junta desvía el tráfico por Sorbeda para sortear el nuevo argayo de la CL-631 en Páramo del Sil

La historia se repite en la CL-631 (Ponferrada-Villablino), a la altura de Páramo del Sil, casi un año después de que esta carretera recuperara la normalidad tras el grave derrumbe que cortó por completo la circulación durante meses a la entrada del barrio de La Estación, en el mismo municipio. El tramo afectado ahora está en torno a un kilómetro de distancia de aquel punto negro, entre Santa Cruz y El Escobio, y la Junta vuelve a desviar el tráfico por Sorbeda del Sil, para conectar con la LE-711 que comunica con Fabero y reincorporarse a la CL-631 en Hospital.

El itinerario alternativo es la única solución posible mientras se repone la situación de la carretera, pero no deja de ser un tedioso trayecto que alarga enormemente el recorrido, atraviesa las antiguas instalaciones de La Recuelga y utiliza una pista de origen minero que se complica con el mal tiempo. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, visitará hoy mismo la zona para conocer el estado del argayo y los equipos de conservación ya llevan horas trabajando para retirar el material desprendido. También se ha señalado el desvío alternativo "priorizando la seguridad de los usuarios", aseguran fuentes de la Junta.

El desvío alternativo ya está señalizado a la altura de Santa Cruz del Sil.L. DE LA MATA

"La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha activado de manera inmediata los protocolos de emergencia tras el desprendimiento producido anoche, a las 23.30 horas, en el punto kilométrico 31+100 de la carretera CL-631. En cuanto se tuvo conocimiento de la incidencia, se desplazaron al lugar medios de la empresa de conservación de carreteras, que actuaron en coordinación y en presencia de la Guardia Civil, procediendo al corte preventivo de la vía y a la señalización del desvío", apuntan las mismas fuentes.

Además de las labores para retirar la montaña caída sobre la calzada, se está realizando también una evaluación técnica de los daños y de la estabilidad del talud afectado. "Desde la Junta se van a emplear todos los medios materiales y humanos necesarios, con el objetivo de que la reapertura al tráfico pueda llevarse a cabo en el menor plazo posible, siempre garantizando las máximas condiciones de seguridad", aseguran.

Los operarios de conservación llevan horas trabajando en la zona.L. DE LA MATA

Mientras tanto, los vecinos y usuarios se mantienen en alerta por los problemas de movilidad que este desprendimiento causa y confían en que la solución no tarde en llegar tanto como la anterior, en una carretera con una importante carga de tráfico. No hay que olvidar que es la conexión natural del Bierzo con Asturias y une la comarca con Laciana, que comparten hospital.

La alcaldesa de Páramo, Alicia García, ha puesto voz a esa preocupación, recordando que, hasta el momento, no ha habido que lamentar daño personales -sí a vehículos- pero advirtiendo que "al final va a pasar algo grave" y reclamando "medidas urgentes para estabilizar los taludes". "Este es un aviso más de la montaña", dice la regidora.

Precisamente, la Junta de Castilla y León ha querido recordar esa actuación anterior, tras el desprendimiento registrado en mayo de 2024, para mostrar su compromiso con la seguridad vial en la red de carreteras que son de su competencia. "Se llevó a cabo una importante intervención de emergencia, con una inversión de más de tres millones de euros destinada a la estabilización del talud y a la mejora de las condiciones de seguridad del tramo afectado. Esta actuación refleja la preocupación permanente del Gobierno autonómico por la seguridad vial y la conectividad del Bierzo y Laciana, así como su compromiso firme con la conservación y modernización de la red autonómica de carreteras", asegura la administración autonómica en un comunicado.