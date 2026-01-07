El número de perros registrados en Ponferrada supera los 12.400 en 2025

Un perro posa a cámara en un céntrica calle de la ciudad berciana.ana F. Barredo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada continúa mostrando una alta presencia de animales de compañía, especialmente perros. A día de hoy, el registro municipal contabiliza 12.464 perros activos, una cifra que confirma una tendencia al alza respecto a años anteriores.

Según las cifras facilitadas, enn julio de 2023, el número de perros inscritos era de 11.373, lo que supone un incremento de más de un millar de animales en apenas dos años.

Hay que destacar la importancia del cumplimiento de la ordenanza municipal de tenencia y protección de animales, que regula aspectos clave como la obligación de censar y colocar el chip a los perros, el uso de correa en espacios públicos, la recogida de excrementos, el control sanitario y la responsabilidad de los propietarios para garantizar la convivencia ciudadana y el bienestar animal.

El incumplimiento de estas normas puede conllevar sanciones administrativas.

Adopciones

En paralelo al aumento del censo, el Ayuntamiento Ponferrada mantiene su compromiso con la protección animal a través de la adopción, con una media de unas 100 adopciones anuales en el pasado 2025, procedentes principalmente del albergue municipal.

Además, el consistorio, el albergue y las entidades colaboradoras impulsan campañas solidarias como «Piensito para el peludito», una iniciativa destinada a la recogida de alimentos y recursos básicos para animales en situación de abandono o acogida.

La campaña busca implicar a la ciudadanía en el cuidado de los animales más vulnerables y reforzar la concienciación sobre la tenencia responsable.

Con estos datos, Ponferrada consolida su papel como un municipio con una elevada población canina y con políticas activas orientadas tanto al control responsable como a la protección y bienestar de los animales.

De hecho, el pasado 10 de diciembre se celebró el Día de los Derechos de los Animales como apuesta por el Ayuntamiento en el mundo animal.

Por ello, se realizó una jornada informativa y educacional dedicada a la protección animal y la importancia de la adopción, que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a la población sobre la grave situación que se vive en España respecto al abandono animal, así como informar sobre las ventajas que supone tener un animal de compañía, pero también las responsabilidades económicas y afectivas que conlleva, además de explicar en qué consiste el método.