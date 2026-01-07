Courel censura la postura de Morala con el acceso a Peñalba y le pide que se dedique a Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, censuró ayer las últimas declaraciones del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, sobre la gestión que la Diputación está haciendo de la carretera de acceso a Peñalba de Santiago, que sigue cerrada por deprendimientos, e insisitió en que la prioridad es la seguridad. Morala comparó la «inacción» de la institución provincial en este punto con la «respuesta inmediata» que la Junta ha dado en la carretera CL-631 (Ponferrada-Villablino) y calificó a los responsables políticos de PSOE y UPL de «vagos y sectarios». Lo hizo en sus redes sociales. Courel consideró que las declaraciones de Morala «no vienen a cuento» y que «se debería dedicar a Ponferrada y no a hablar de cosas que no le competen». También señaló que lo dicho demuestra el «desconocimiento» de la situación por parte del regidor, ya que el derrumbe de la CL-631 —dijo— «no tiene nada que ver» con el argayo de la carretera de Peñalba. «No hay más que ver las fotografías», afirmó, lametando que Marco Morala utilice esta situación para «tratar de sacar un rédito político».

El presidente de la Diputación insistió en que es la seguridad la que marca los tiempos en el acceso a Peñalba y explicó que los técnicos están analizando cómo se puede garantizar en los trabajos a realizar y que, en el momento en que se abra la carretera —que es la «principal opción» de la Diputación- pueda ser utilizada por todos los vecinos.

"Eso es nuestra prioridad, pero lo que queremos es que se garantice con seguridad», ha recalcado y ha expresado que ha habido «muchísima suerte» en todos los desprendimientos que se han producido, porque no se han producido daños personales. «Ojalá no se produzca ningún desprendimiento, pero sobre todo, ojalá que los desprendimientos que se produzcan sigan siendo así, sin daños colaterales o sin víctimas, que eso es lo más importante», apuntó en declaraciones recogidas por Europa Press.

Sobre la reapertura de la vía, Gerardo Álvarez Courel ha señalado que, por el momento, no se barajan fechas concretas y ha expresado la posibilidad de exigir responsabilidades al titular de los terrenos que se han desprendido hacia la carretera, porque la situación supone «inconvenientes» y genera una responsabilidad.