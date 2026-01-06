Morala desafía a la Diputación con el argayo de la CL-631 y critica su "inacción" en Peñalba

Al alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el último argayo de la carretera CL-631, en Páramo del Sil, le ha servido para comparar las respuestas que la Junta de Castilla y León y la Diputación de León han dado a un problema idéntico. La primera, con los desprendimientos en la carretera Ponferrada-Villablino y la segunda, en el principal acceso a Peñalba de Santiago. De «la respuesta inmediata» de la Junta a «la inacción» de la institución provincial. Así se ha pronunciado el regidor en sus redes sociales, de las que ha hecho uso varias veces para criticar duramente el papel de la Diputación en el caso del vial de Peñalba, exigiendo soluciones.

«Denuncio trato discriminatorio de PSOE y UPL hacia el Bierzo», ha dicho Morala que, incluso, ha calificado de «vagos y sectarios» a sus responsables políticos, a los que culpa de la situación en la que se encuentra la carretera del Valle del Silencio, aún cerrada semanas después del último desprendimiento.

Por contra, el alcalde de Ponferrada subraya la diligencia de la Administración autonómica con la CL-631, en la que ha invertido más de tres millones de euros para reponer la seguridad tras el grave desprendimiento producido en mayo de 2024 y donde ha vuelto a actuar con carácter de urgencia para liberar de piedras la calzada tras el derrumbe del domingo.

Precisamente, respecto a la situación de la carretera que comunica el Bierzo con Laciana, los operarios de la empresa de conservación ha asegurado una parte del terreno por detrás del lavadero de La Recuelga, en Santa Cruz del Sil, para poder sortear el argayo sin necesidad de tener que desviarse por Sorbeda del Sil.