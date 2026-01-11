La actriz berciana Raquel Mirón llega a la sala Río Selmo con nuevos éxitos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La actriz berciana Raquel Mirón llega a la sala Río Selmo de Ponferrada con nuevos éxitos y protagoniza una reflexión sobre la existencia humana en la obra que lleva por título «Mientras el meteorito llega». La actriz de Toreno, hija del conocido alcalde Vicente Mirón, acompaña en escena a la autora y directora de «Mientras el meteorito llega», Ana Barcia, dando vida a dos mujeres que conversan preguntándose quiénes y cómo se contará su historia cuando se acabe. La función se podrá ver en la Sala Río Selmo el próximo 17 de enero (20 horas) y las localidades (10 y 8 euros) están a la venta. Dos mujeres están juntas en un espacio indeterminado. Quizá llegue pronto el meteorito, quizá pasó hace ya un tiempo o tal vez aún tarde siglos en llegar. Quizá, antes de que llegue, el ser humano arruine su existencia. Ignorando de cuánto tiempo disponen, conversan y navegan en su memoria. Son conscientes de que el presente es lo único que les queda.

Ana Barcia explica que fue Raquel quien la animó a que escribiera un texto: «somos muy amigas, ya hemos trabajado juntas en otras ocasiones y nos apetecía hacerlo otra vez. Cogí todo ese material que tenía disperso y lo utilicé como base para construir el texto de «Mientras el meteorito llega». En él están presentes los temas y lecturas que me venían ocupando como la muerte, las formas en que construimos la realidad a través del relato, el cuestionamiento de los relatos oficiales, la nostalgia…» Para la puesta en escena que se podrán ver en el Bierzo, en el teatro Bergidum de Ponferrada, en una línea contemporánea de sugerencias oníricas, se ha contado con la asesoría de Pablo Chaves para la creación del espacio escénico en el que se juega con la idea de estar en un lugar y un tiempo incierto, con elementos que, fuera de contexto, resultan extraños o misteriosos, pero que cobran sentido a lo largo de la pieza, cuando se desvela por qué o para qué están ahí. En el texto se plantea un juego con los tiempos verbales, con el presente y con el pasado que está a medio camino entre lo que ocurre y el relato de lo que ocurre o lo que podría ocurrir. Ana Barcia, autora y directora de «Mientras el meteorito llega» ha trabajado como intérprete en distintos proyectos combinando su faceta de bailarina con la de actriz y ha trabajado anteriormente con Raquel Mirón en piezas como «A veces me pierdo», «Maldita Quietud» o «Casi ocurre lo mismo que aquella vez». «Raquel es una actriz maravillosa y una amiga de esas que forman parte de la familia elegida. Forma parte del proyecto desde el principio, del equipo que ha sido motor de su creación. El texto está escrito pensando en ella», ha explicado Barcia. Licenciada en arte Dramático en la Escuela de Cristina Rota y en Comunicación Audiovisual, Raquel Mirón realizó su primera gira nacional interpretando a Ofelia en un «Hamlet» dirigido por Juan Diego Botto.

En Ponferrada la hemos visto en montajes de la compañía Tenemos Gato como «Felicidad», «La perra (o la necesidad de ser amado)» y «Algunos días», coproducida por el Centro Dramático Nacional y en la que Raquel ejerció además de asesora de dirección artística. En el audiovisual ha trabajado en numerosas piezas de artistas como Kim Warsen, Beatriz Sanchís, Rafael R. Tranche, Luis Deltell en colaboración con Isidoro Valcárcel Medina y también Cesc Gay.