Los acusados de desórdenes contra la eólica LM en Ponferrada aceptan un año de prisión

Imagen de agosto de 2021 de los incidentes frente a Cat & Rest en la zona de La MartinaAna F. Barredo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las cuatro personas acusadas de desórdenes públicos por los incidentes ocurridos en 2021 en Ponferrada, en el barrio de La Martina, durante las movilizaciones vinculadas al conflicto laboral de la eólica berciana LM, que pretendía despedir a casi 400 empleados, han llegado a un acuerdo de conformidad y han aceptado un año de prisión, por lo que el juicio no se celebrará en la Audiencia Provincial de León.

Los cuatro acusados han asumido esa pena de un año de prisión cada uno, con lo que no entrarán en la cárcel, y el pago de los daños ocasionados, una condena inferior a la solicitada inicialmente por el Ministerio Fiscal, que reclamó cuatro años de cárcel, multas económicas y el abono de indemnizaciones que, junto a los intereses, podían superar los 30.000 euros.

La aceptación de esa pena ha evitado la vista oral y pone fin a un proceso judicial que se ha prolongado tras los sucesos registrados en el verano de 2021; y la parte afectada también ha trasladado su conformidad, según han informado.

Los hechos se produjeron la noche del 10 de agosto de 2021, coincidiendo con una reunión celebrada en un restaurante en la que se abordaba el despido de 393 trabajadores de una fábrica de palas eólicas.

Tras abandonar el encuentro, los representantes sindicales convocaron una concentración en el exterior del local, a la que acudieron cerca de 200 personas.

Durante la protesta se produjeron altercados, con cortes de suministros, lanzamiento de objetos contundentes y artefactos pirotécnicos, así como daños materiales en el establecimiento, contenedores y vehículos estacionados en las inmediaciones.

Además, varios agentes resultaron heridos, aunque no fue posible identificar de forma individual a los responsables de esas agresiones.

Como se recordará, el Ministerio Fiscal reclamaba cuatro años de prisión para los cuatro trabajadores de la empresa de aspas eólicas GE Vernova acusados de provocar numerosos daños en las instalaciones del restaurante Cat & Rest de Ponferrada en agosto de 2021, cuando la parte social y la empresa negociaban tras el anuncio de numerosos despidos en la compañía.

El juicio se fijó para el pasado lunes en la Audiencia Provincial de León con previsión de prolongarse durante tres días, pero finalmente hubo acuerdo entre las partes acusadas de desórdenes públicos y daños, por los que se les reclamaban también 20 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros. También se pedía otra multa de 1.200 euros, en concepto de responsabilidad civil, para la empresa FCC por daños en sus contenedores y una indemnización para Cat & Rest según la factura por los destrozos.

El suceso tuvo lugar en el verano de 2021, después de que la compañía LM Wind Power, ahora GE Vernova, anunciase el despido de cerca de 400 operarios de su fábrica de Ponferrada debido a un descenso de pedidos. La empresa y la parte social iniciaron entonces el período de negociación, con reuniones que se celebraban en el citado restaurante. El 10 de agosto, durante uno de esos encuentros, parte del comité de empresa hizo un llamamiento a través de las redes sociales para secundar una concentración de protesta.