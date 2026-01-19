El Brujo se sube al escenario del Teatro Bergidum de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Rafael Álvarez, o lo que es lo mismo, El Brujo, fue el primer actor que, en octubre de 1996, se subió al escenario del Teatro Bergidum de Ponferrada tras su rehabilitación. En estas tres décadas, muchas han sido las veces que se ha podido disfrutar de su buen hacer como consagrado artista, con historias llenas de contenido y su particular sentido del humor. En 2026 se subirá al escenario con dos propuestas:«Lazarillo de Tormes», los días 4 y 5 de febrero, e «Iconos o la explosión del destino», los días 6 y 7 de febrero. Todas las funciones serán a las 20.30 horas.

«Lazarillo de Tormes» está adaptada a la escena por Fernando Fernán Gómez. Si se echa la vista atrás, este Lazarillo se estrenó en 1991, y El Brujo lleva representándola de forma continua desde entonces, con su personal estilo y todo el poso de estos 35 años circulando por los escenarios. Una labor que equilibra la tradición y la modernidad, manteniendo la claridad y la transparencia que hacen de esta obra un clásico eterno. «El Lazarillo trata de la marginación, el hambre y la vivencia dura de la infancia. Los paralelismos entre el mundo del infante que acompaña al ciego y la situación de tantos niños del Tercer Mundo que mueren de inanición son obvios. La historia se repite una y otra vez», dice el actor.

La semana del Brujo en la ciudad se completa con «Iconos o la explosión del destino». El espectáculo, bajo la dirección de Rafael Álvarez, cuenta con El Brujo y con Javier Alejano (música en directo) como protagonistas. La historia gira en torno a la tradición oral de los relatos mitológicos sobre los que se construyen las grandes tragedias griegas. Al mismo tiempo, es un monólogo en clave de humor, donde el lenguaje y los recursos de la comedia se confrontan con los argumentos de las tragedias clásicas más conocidas, una mixtura que no es extraña al origen y a la esencia perenne del teatro griego.

Además, el martes 3 de febrero, a las 19.30 horas, se proyectará en la Sala Río Selmo la grabación de «La taberna fantástica2, conservada en el Centro de Documentación Teatral, en un acto con entrada libre y en el que está prevista la presencia del artista. Esta obra fue una producción del texto de Alfonso Sastre, dramaturgo destacado del llamado teatro realista-social español.