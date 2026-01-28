El Consorcio del Ponfeblino pide a la Junta que abra paso al tren de obras en La Recuelga

El último derrumbe de un talud sobre la carretera CL-631 en Santa Cruz del Sil no solo ha obligado a cortar el tráfico, sino que afecta directamente al proyecto de recuperación de la vieja línea ferroviaria que sostendrá el Ponfeblino. El desvío alternativo a través de La Recuelga entierra la vía bajo zahorra justo en el punto de cruce en el que se vuelve a salir a la carretera, ya habiendo superado el argayo, y eso imposibilita dar continuidad a las obras de limpieza, desbroce, recuperación de taludes y consolidación donde ha habido desprendimientos que se están llevando a cabo para poder poner en marcha el proyecto turístico.

Hace días que el material rodante que la empresa Ferrocarril del Valle del Sil está empleando en las obras de recuperación de la infraestructura alcanzó la vieja estación del tren de Páramo del Sil y está próximo ya al paraje de La Recuelga, donde se mantiene enterrada la vía para dar servicio a los coches que no puede atravesar la CL-631. En esta situación y mientras no se habilite uno de los carriles de la carretera cortada —esta es la previsión inmediata de la Junta de Castilla y León— el Consorcio del Ponfeblino ya ha solicitado formalmente a esta administración que habilite un paso al ferrocarril regulado con semáforos para poder continuar con las labores que se están llevando a cabo.

Una dresina y una locomotora son parte de este material rodante empleado en los trabajos, que de momento no se han visto afectados o retrasados por la situación sobrevenida tras el desprendimiento del talud. «Hemos realizado la solicitud con antelación suficiente para que, precisamente, no lleguen a darse problemas. El proyecto se está ejecutando en los tiempos planteados y estamos a punto de llegar a La Recuelga. Por eso, hemos pedido que se garantice el paso siempre y cuando no se habilite uno de los carriles de la CL-631, sobre lo que todavía no hemos tenido ninguna comunicación oficial», asegura el presidente del Consorcio de Ponfeblino y alcalde de Villablino, Mario Rivas.

Un derrabe en la vía a la altura de Corbón, un imprevisto, ha entorpecido los trabajos de puesta a punto de la antigua línea ferroviaria, pero el problema ya ha sido resuelto y el proyecto continúa según lo programado. Por eso, garantizar el paso de los vehículos cuando estos alcancen el mismo punto donde la carretera cayó es, ahora, una prioridad.