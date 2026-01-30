Proponen convertir las chimeneas de Compostilla II en torres de comunicación al estilo Pirulí

La Plataforma Bierzo Ya no tira la toalla en su afán por preservar la integridad de las dos chimeneas de la ya extinta central térmica Compostilla II de Cubillos del Sil cuando tan solo quedan trece días para que se ejecute la voladura de ambas y del edificio de tolvas. Además de presentar un proyecto turístico que no cuajó y denunciar ante la Junta de Castilla y León el "efecto nocivo" de la demolición para la salud de los ciudadanos, ahora propone el uso de las mismas como torres de comunicación telefonía móvil y pone como ejemplo El Pirulí de Madrid, Torrespaña.

"Suministrarían a todo el noroeste de la península y al resto del país sin corte alguno, no siendo perjudicial para la salud en la emisión de radiaciones electromagnéticas debido a su altura", defiende Bierzo Ya, que considera que "las compañías de telefonía estarían de acuerdo en hacerse con unas estructuras ya construidas y en perfectas condiciones". "Su mantenimiento seria ínfimo con una inversión mínima en su adquisición", dice la plataforma para, inmediatamente, hacer un llamamiento a esas empresas de telefonía y comunicación y a la propia Endesa.

Asegura Bierzo Ya que esta última propuesta beneficiaría a todos y, así, se evitaría la demolición de las dos grandes moles de hormigón que, en sí mismas, son un símbolo del Bierzo. Su conservación, insiste, conllevaría la protección de un legado fundamental del patrimonio industrial minero de la comarca.

El operativo para volar las dos chimeneas de Compostilla II ya está organizado. A las 9.00 horas del día 12 de febrero comenzará la actividad, que llegará al punto culmen a las 13.00 en punto con el disparo que pondrá fin a décadas de una historia que supera el plano industrial.