Concluye la reparación del acceso a la Galería de Orellán en Las Médulas

El arreglo del edificio de acceso a la Galería de Orellán, uno de los principales recursos turísticos de Las Médulas, ha concluido. La caseta en la que se reciben y venden las entradas a quienes visitan este antiguo conducto de agua de la explotación aurífera romana fue arrasada por el fuego declarado en Yeres el pasado mes de agosto y su reconstrucción formaba parte del paquete de actuaciones de urgencia financiado por la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento de Borrenes recibió una subvención directa de 716.000 euros para la restauración del Mirador de Orellán, el arreglo del acceso y la recuperación de esta infraestructura, que se ha llevado 146.000 euros de ese presupuesto, explica el alcalde de Borrenes, Eduardo Prada.

Somacyl se ha encargado de la ejecución de la obra por una encomienda de gestión y ya está prácticamente en disposición de hacer entrega de la misma. A partir de aquí, el Ayuntamiento contratará el personal necesario para poder reabrir la galería de Orellán a las visitas, siempre antes de Semana Santa, afirma el alclade. Desde el balcón al que conduce esta galería se aprecia una de las imágenes más icónicas de Las Médulas.

Los precios seguirán siendo los mismos, regulados por una ordenanza municipal que se aprobó el pasado año. La entrada general cuesta cuatro euros y hay una reducida de tres euros para grupos. Los niños acceden gratis.

La nueva propuesta arquitectónica de la edificación que da paso a esta galería subterránea mantiene las dimensiones y el uso original del inmueble, pero introduce un diseño renovado. El edificio se concibe, ahora, como un volumen de madera de carácter simbólico, que actúa como umbral entre el paisaje abierto del mirador y la intimidad de la cueva. Su configuración espacial, los materiales y la orientación han sido pensados para generar una «transición emocional y sensorial» que prepare al visitante para el recorrido subterráneo.

Eduardo Prada ha querido subrayar la rapidez con la que se ha intervenido para poder reponer las infraestructuras turíticas dañadas por el fuego. «El desastre fue mayúsculo y poder dar, por lo menos, una imagen de respuesta rápida y que pueda empezar a venir la gente es muy importante. Las obras del Mirador de Orellán y del acceso a la galería se han hecho en poco tiempo y eso da un respiro a la gente, que ya puede venir a visitarnos y eso ayuda a reactivar la actividad de los negocios y la economía de la zona», asegura el regidor.