La ratio de accidentes en la CL-631 se eleva hasta los 94 en el último año

Cuando la Junta de Castilla y León anunció el proyecto de reparación integral de la carretera CL-631 entre Cubillos del Sil y Villablino, en noviembre de 2018, se registraban 83 accidentes de media al año, según los datos oficiales del Servicio de Emergencias 112. Entre enero y noviembre de aquel ejercicio, habían sido 40. De eso hace más de siete años y la mejora integral se ha limitado al tramo comprendido entre Corbón y Villablino. El arreglo de los 17 kilómetros que separan Toreno y Páramo del Sil sigue paralizado más de cuatro años después de que se aprobara su contratación y nada hay escrito sobre la intervención prevista para la que iba a ser la tercera fase: Cubillos del Sil-Toreno.

Mientras tanto, los accidentes en esta vía de comunicación con Asturias se han incrementado hasta los 94 registrados en 2025. Este mismo viernes, un hombre de 70 años resultó herido tras volcar su vehículo en Palacios del Sil y una mujer quedó atrapada en el interior del suyo, el 20 de enero, tras salirse de la vía en el mismo municipio.

Dos grandes argayos recientes —el último todavía mantiene cortada la carretera en Santa Cruz del Sil desde la noche del 4 de enero— y el desprendimiento constante de material de los taludes paralelos a la vía que une el Bierzo con Laciana en varios puntos del trazado han obligado a la Junta de Castilla y León a estudiar la situación de inestabilidad general de la CL-631 entre Toreno y Villablino para valorar posibles soluciones. Un proceso que apenas está empezando. Pero la caída de rocas sobre la calzada no es el único mal de una carretera seriamente afectada por la irrupción de jabalíes y cuyo estado de conservación dista mucho de la idoneidad.

En puntos como Alinos, la visibilidad de las líneas de señalización horizontal por la noche es nula, especialmente en días de lluvia; en Santa Cruz se producen embalsamientos de agua y los kilómetros de vía rápida entre Cubillos y Toreno están marcados por la irregularidad del asfalto. Solo por mencionar algunas circunstancias.

De los 94 accidentes de tráfico registrados el año pasado, 22 dejaron heridos (cuatro con personas atrapadas). Fueron 26 siniestros más que en 2023 y 31 por encima de la cifra de 2024. Cubillos es la localidad que registra la mayoría de los sucesos, principalmente por la presencia de jabalíes. En 2025, se produjeron casi medio centenar (22 en 2023 y 27 en 2024) y hubo diez en Toreno, otros diez en Palacios del Sil, cinco en Páramo del Sil y el mismo número en Villablino.

17 kilómetros a la espera Entre Toreno y Páramo del Sil, el tramo pendiente de arreglo desde 2021, ha habido 52 siniestros registrados por el 112 en los últimos tres años

Columbrianos, San Andrés de Montejos, Ponferrada, Cabañas de la Dornilla, Santa Cruz del Sil, Rabanal de Abajo y Matarrosa del Sil han sido las otras localizaciones de esos más de 90 siniestros. En esta última localidad, la pasarela peatonal lleva varios meses cerrada porque se ha desplazado varios centímetros. El alcalde, Vicente Mirón, apunta directamente a un problema geológico y advierte de que si no se le pone remedio, puede acabar cayendo sobre la vía del Ponfeblino.

Solo en el tramo comprendido entre Toreno y Páramo del Sil —el que está pendiente de arreglo desde finales de 2021 por el desistimiento de la empresa que resultó adjudicataria— se han producido 52 accidentes en los últimos tres años, según los datos del 112 a lo que ha vuelto a tener acceso este periódico.

Paso para sortear el argayo de la CL-631 por La Recuelga.MARÍA CARRO

Mientras no se reabra la carretera, el paso para sortear el último desprendimiento a la altura de Santa Cruz se seguirá haciendo por el paraje de La Recuelga y también aquí se han dado problemas, especialmente desde que empezaron las lluvias. Algún vehículo se ha salido ya del trazado marcado por unos pivotes, con condiciones nulas de visibilidad y un terreno socavado sobre el que se está echando zahorra que nada soluciona en jornadas de intensa lluvia como las últimas.

En solo un día, el 1 de enero de 2025, se registraron tres accidentes de tráfico en esta carretera en un intervalo de once horas. Lo mismo sucedió el 15 de febrero y el 3 de noviembre. Tres accidentes en una misma jornada y el día anterior otro más y otros tantos los días 4 y 5 y 6 y 7 del mismo mes. En diciembre, se contabilizó prácticamente un accidente cada dos días. Este fue, junto a noviembre, el mes más fatídico del último año, seguidos de cerca por febrero. Tres meses que concentran casi el 50% de los siniestros de todo el año pasado.