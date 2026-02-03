Detenidos por amenazar al personal de un pub de Ponferrada con dos grandes cuchillos y desafiar a la policía

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han detenido a dos hombres por un delito de amenazas y de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad. No contentos con increpar y amenazar con dos cuchillos de grandes dimensiones a los camareros y los porteros de un pub de Ponferrada y amedrentar también a los clientes, desafiaron y trataron de entorpecer la labor policial cuando iban a ser identificados. Además, en el transcurso de la investigación se ha descubierto que sobre ellos pesan también varias denuncias anteriores por coacciones a personas en situación de vulnerabilidad social.

Fueron los trabajadores del local de copas los que solicitaron el apoyo de la policía tras tratar de expulsar, sin éxito, a estos dos individuos que, en todo momento, mostraron una actitud agresiva, empleando expresiones amenazantes contra el personal y molestando al resto de personas allí presentes en un evidente estado de embriaguez. Ostentaban verbalmente de que bajo la ropa llevaban dos armas blancas y, en algún momento, las dejaron ver de manera fugaz, según recoge el atestado policial. Ante esta situación, y alertados por los clientes, los porteros consiguieron expulsar a los dos individuos e incautarles los cuchillos.

No obstante, una hora después, volvieron a presentarse en el establecimiento en el mismo estado de embriaguez para hacer gala de la misma conducta y volver a amenazar y amedrentar a todos. Fue, entonces, cuando el personal avisó a la Policía Nacional.

Cuchillos con los que los detenidos proferían las amenazas.DL

Cuando los agentes llegaron al local, recogieron los dos cuchillos que habían sido incautados y se informaron de lo sucedido. Recabaron los datos descriptivos de los implicados, que ya había abandonado el lugar, y los localizaron en las inmediaciones. Durante la intervención policial y al serles requerida la documentación para identificarles plenamente, los después detenidos mostraron una actitud desafiante, negándose a colaborar y oponiendo resistencia a la actuación de los agentes.

Además, las investigaciones posteriores han permitido relacionar a estos dos con diversos hechos y denuncias por coacciones a personas en situación de exclusión social. También se les vincula con varias extorsiones y amenazas a inquilinos de habitaciones, a los que intimidaban y desalojaban por la fuerza en caso de retrasos en los pagos. De hecho, varias personas han interpuesto denuncias por fractura de puertas y cerraduras de sus habitaciones y desalojos forzados realizados por estos varones ahora detenidos.

Una vez concluido el atestado policial y practicadas las diligencias correspondientes, los arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial, decretándose su puesta en libertad con cargos.