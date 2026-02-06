Guías Bierzo contará con un experto en turismo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La empresa Guías Bierzo, especializada en turismo cultural en el noroeste peninsular, incorpora a su equipo a Guido Álvarez, conocido profesionalmente como Guido Guía. Se trata de uno de los divulgadores y guías turísticos más reconocidos de España, con varias decenas de miles de seguidores en sus distintas redes (48.900 en Facebook, 17.200 en Instagram, 4.700 en TikTok). Guido Álvarez es guía oficial de Turismo, turismólogo y docente universitario, con una sólida trayectoria en la interpretación y puesta en valor del patrimonio histórico, natural, artístico y cultural. Fundador del proyecto «Guido Guía», ha sido distinguido con reconocimientos como Lucense del Año en 2020, asociado de honor de la Asociación pola Defensa do Patrimonio Cultural Galego en 2021, o premio Travelers» Choice de TripAdvisor en 2022, 2023, 2024 y 2025. Su incorporación refuerza la apuesta por un modelo de turismo cultural, profesional y con identidad propia, que se basa en la colaboración y en la creación de experiencias de calidad.