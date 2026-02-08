El circo con coreografía llega al Teatro Bergidum de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El telón del Teatro Bergidum de Ponferrada se abrirá el próximo sábado, 14 de febrero, para acoger la propuesta escénica «Latas’ de la compañía D´Click. Se trata un espectáculo diseñado para público familiar a partir de cinco años en el que los aromas circenses se mezclan con la energía del teatro físico y la danza hasta convertirlos en un movimiento que elimina las fronteras entre ambas disciplinas, trasmitiendo grandes dosis de humor, emoción y poesía.

La función, que se podrá ver a las 19.00 horas, se enmarca dentro del programa Platea del Ministerio de Cultura Para la compañía D’Clirk, el circo es «como arte vivo donde el riesgo está acompañado de humor, de emoción, de juego, de poesía y de un público con el que comparten y alimentan la creatividad y el impulso de la curiosidad y de la búsqueda». Por ello, en el montaje «Latas», el público encontrará um circo coreográfico cargado de humor combinado con números de mástil chino, el malabarismo o incluso la manipulación de objetos.

El argumento ofrece un mundo imaginado, desértico y semiapocalíptico, en el que las latas son prácticamente el único atrezzo al margen de los cuerpos de los artistas y sus evoluciones. Tres personajes construyen y destruyen el presente sin más objetivo que desafiar el aburrimiento y se conocen tanto que no necesitan hablar. Se presentan en un mundo en el que pasó algo, pero no sabemos el qué. Buscan dentro de las latas un poco de eso, que al compartise se multiplica. Una invitación a jugar indiferentes a cualquier pensamiento.

Y es que «Latas» tiene mucho de coreografía, de teatro. «El circo siempre se ha definido como el arte del «más difícil todavía». Nosotros, como compañía, buscamos siempre lo más bello.

El circo, en realidad, vende ilusión. Sin ella no es nada», apuntan desde la compañía D´Click está formada por la francesa Ana Castrillo, el belga Hugues Gauthier y el aragonés Javier Gracia, bajo la dirección artística de Florent Bergal.

Los intérpretes internacionales se autodefinen como «artistas de circo, el virtuosismo tiene que ser una de nuestras aspiraciones, pero siempre debe de servir al objetivo de contar algo y desde el principio tuvimos claro que la técnica estaría siempre al servicio de la dramaturgia y no al revés».