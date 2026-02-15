El PP defiende "la fortaleza" de la educación y niega abandono del colegio de Noceda

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El candidato berciano del PP las Cortes de Castilla y León, Neftalí Fernández, ha defendido la gestión educativa del Gobierno autonómico y ha pedido al PSOE “menos alarmismo y más responsabilidad” después de la denuncia sobre la situación del colegio de Noceda del Bierzo realizada por la candidata socialista por León, Nuria Rubio. Fernández apela a la prudencia y liga las goteras y humedades del centro a "las intensas borrascas que están provocando problemas puntuales en numerosas infraestructuras".

El popular entiende que trasladar una imagen de abandono educativo “no se corresponde ni con los datos ni con la realidad” y defiende que la educación en Castilla y León funciona gracias a “una gestión seria y sostenida”. "En vez de alarmar a través de informaciones sesgadas por puro interés político, lo importante es que cualquier problema que surja sea trasladado a quien corresponde por los cauces adecuados para poder solucionarlo con la mayor rapidez posible y de manera eficaz”, dijo, asegurando que "la última actuación en ese centro educativo se realizó en el verano de 2024, con una inversión cercana a los 50.000 euros" para adaptar los espacios para el primer ciclo de Educación Infantil.

“Cuando faltan proyectos y alternativas, el PSOE opta por la política de la foto y por sobredimensionar problemas concretos en lugar de aportar soluciones", concluyó Neftalí Fernández.