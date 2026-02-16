Ron Lalá, a la conquista del Bergidum con una desconquista

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ron Lalá convierte la conquista americana en un divertido, mordaz y festivo musical en «La desconquista», una obra que podrá verse en el Teatro Bergidum de Ponferrada el próximo fin de semana y en la que esta compañía teatral hace falta de su estilo, con textos en verso cargados de mordacidad y sátira, ritmo endiablado, canciones chispeantes y un quinteto de comediantes inimitables. Se presenta los días 20 y 21, a las 20.30 horas, y las localidades están a la venta.

La desconquista es una comedia en verso con música en directo y ritmo desenfrenado, basada en las crónicas de Indias. Una fiesta escénica y musical que gira en torno a las ambiciones, obsesiones, miedos y angustias del Imperio donde no se ponía el sol, en su afán de conquista y en su pasmo ante la nueva realidad de un continente aún desconocido.

«La obra está concebida como una sátira acerca de lo trasnochado que puede ser hoy cualquier afán de conquista de las vidas ajenas. Vivimos en unos tiempos en los que ser inmigrante se ha vuelto a convertir en pecado. Y nosotros, en nuestro espectáculo, creo que recordamos a todos los que están llevando este mundo a donde lo están llevando», señala el dramaturgista de la compañía, Álvaro Tato.

Bajo la dirección de Yayo Cáceres, Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Rovalher ponen el escenario patas arriba para recordar que «una sociedad que no es capaz de reírse a fondo de todo, incluso de sí misma, está enferma, ya que «la risa es la inteligencia del alma». Lo hacen con una historia que regresa al siglo XVI, con tres náufragos que vagan rumbo al Nuevo Mundo y dos cronistas que anotan sus peripecias.