Un arrastre de terreno deja sin agua potable a los vecinos de cuatro pueblos de Ponferrada

Ponferrada ha tenido que volver a declarar el nivel uno de emergencia por problemas en la red de abastecimiento de agua que, esta vez, afectan a los pueblos de Toral de Merayo, Ozuela, Orbanajo y Rimor. Los arrastres del terreno a consecuencia de las lluvias registradas durante las últimas semanas han destruido la estación de captación de Santa Lucía de Valdueza y ha dejado sin suministro de agua a estas cuatro localidades del municipio.

El Centro de Coordinación Operativo (Cecop) de Ponferrada, dirigido por el propio alcalde, ha celebrado una reunión de urgencia y se ha constituido un equipo de intervención integrado por representantes de la Policía Municipal, la Policía Nacional y la Guardia Civil, los bomberos de Ponferrada, Protección Civil, responsables de las áreas de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Fomento, Medio Ambiente, Bienestar Social y Medio Rural del Ayuntamiento, técnicos municipales y de la empresa FCC y también la empresa concesionaria del servicio municipal de agua.

La previsión con la que este equipo trabaja es la de restablecer hoy mismo el suministro de agua no potable para uso distinto del consumo humano. Es decir, hasta nuevo aviso y aunque se restablezca la red, el agua del grifo no podrá ser consumida porque no se garantizan todavía las condiciones para ello. Lo que el Ayuntamiento hará para resolver de manera puntual esta situación es repartir agua embotellada y garantizar el suministro con camiones cisterna de la Diputación de León.

"El Ayuntamiento informará sobre la evolución de la incidencia, los horarios de distribución de agua y de los posibles cortes del agua del grifa, ya que, según las primeras estimaciones técnicas, la reparación de la estación podría prolongarse en el tiempo, dependiendo de las condiciones meteorológicas y la estabilidad del terreno", explican fuentes municipales.