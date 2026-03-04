El PP acusa al Gobierno de "colonizar" Ciuden y ser "laboratorio de ingeniería política"

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El senador del Grupo Parlamentario Popular por León, Jorge García Vega, reprocha al Gobierno de protagonizar con la Ciuden otro episodio de «colonización partidista de una institución pública».

En este sentido, señaló que Ciuden adjudicó 265 contratos entre julio y agosto de 2025 a diez empresas por un valor de casi medio millón de euros. «¿Considera normal esta concentración masiva y reiterada de contratos menores en tan pocas empresas? Porque cuando existe planificación, presupuesto global y finalidad común, la ley no permite trocear», precisó. Así se dirigió ayer el senador a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la sesión de control al Gobierno a la que pregunta, además, sobre como actuará en el futuro un denunciante de la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada (Ciuden) «si mientras se investiga judicialmente lo ocurrido, su Ministerio organiza sesiones «off the record» y expone públicamente a quienes lo denuncian».

Del mismo modo, el también alcalde de Congosto critica a la vicepresidenta tercera porque «el Ministerio afirma públicamente que todo es correcto» y, simultáneamente, «comparezca en la causa penal como denunciante».

Con respecto al Bierzo, García Vega acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «castigar la comarca». «Señora vicepresidenta, esto ya no va de contratos menores, esto va de respeto la ley, va de respeto a los denunciantes, va de respeto a una comarca, a mi comarca, la comarca del Bierzo», insiste el senador popular tras señalar a la ministra. Asimismo, el popular insiste en que el Gobierno usa las instituciones como chiringuitos. «Ustedes en el Bierzo no gestionan, ustedes colonizan como hacen en toda España, ustedes no fortalecen las instituciones, ustedes las ocupan», concluye.

«Respeto absoluto al procedimiento judicial y colaboración máxima y no le voy a seguir el juego porque este Gobierno apuesta por León, por el Bierzo sin complejos y sin descanso así contestó la ministra a las preguntas de García Vega.

«Quiero poner en valor el excelente trabajo de la Fundación Ciuden para el impulso económico y social de una zona que usted conoce muy bien y que sabe que es importantísima», afirmó Sara Aagesen.

Recordó que en 2018 el actual Gobierno se encontró con «un espacio y una fundación completamente abandonada y con alta inactividad», y sostuvo que la situación actual es «justo la contraria». «Hoy es una actividad viva, reconocida, con impulso al territorio gracias al compromiso y al trabajo de los trabajadores", añadió.