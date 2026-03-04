MediaMarkt apuesta por Ponferrada como punto neurálgico en el noroeste

Ponferrada ha acogido, este miércoles una reunión de todos los líderes de equipo de las tiendas de la zona norte de MediaMarkt. Un encuentro de ámbito regional que se celebró a pocos meses de la apertura, en la capital berciana, de la que será la sexta tienda de la multinacional en Castilla y León —después de Burgos, Valladolid, León, Zamora y Salamanca— y la número 112 de España. El director de MediaMarkt en la zona norte, Julio González, explicó que hace tiempo que Ponferrada estaba entre los objetivos, pero que no ha sido hasta ahora cuando se han dado las condiciones propicias para abrir una tienda física. Ocupará varios locales de la primera planta del centro comercial El Rosal y está prevista la creación de entorno a 30 empleos. Abrirá sus puertas a finales de año y el proceso de selección de personal comenzará entre mayo y junio.

«Ponferrada es un lugar neurálgico para la zona noroeste, que abarca toda la Ruta de la Plata, el de Castilla y León, Galicia y Asturias», apuntó González, que controla un área que supone un 20% de la red nacional en ventas físicas y genera 1.250 empleos de los 7.000 que MediaMarkt tiene en todo el país. Solo Castilla y León acumula el 4% de las ventas, siendo una «región fuerte para nosotros». De hecho, además de la apertura de la tienda de Ponferrada, también está prevista la de un almacén logístico en la periferia de León.

El director de la zona norte de MediaMarkt, Julio González.L. DE LA MATA

El nuevo punto de atención y venta de MediaMarkt en Ponferrada seguirá el esquema de las tiendas promedio de la multinacional, de unos mil metros cuadrados y con entre diez mil y doce mil referencias físicas de electrónica de consumo. No obstante, la oferta es mucho mayor a través de la venta online. Y esta dualidad es —afirmó Julio González— uno de los pricipales valores de la compañía, que el cliente puede «dedicir la forma en la que se relaciona con nosotros». También citó como uno de los principales valores que «tenemos equipos especialistas con una clarísima orientación a satisfacer las necesidades del cliente y dan soporte en todos los canales». Profesionales que no solo cubren la venta, sino también la postventa y ofrecen servicios de asesoramiento, apoyo y reparación.

El proceso de selección del personal para la tienda de Ponferrada se comunicará y será visible, siempre con la vista puesta en la contratación de personas de la zona. «Vamos a difundirlo bien, nos implantaremos aquí con un equipo de selección, siempre procuramos que sea selección local de equipos, y buscaremos los perfiles», aseguró el director regional de la zona norte. Los elegidos recibirán formación específica y acompañamiento de personal cualificado.