Vuelven los Jueves de Cine para los mayores de 60 años de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada apuesta, una vez más, por la actividad «Jueves de cine» ante los buenos resultados obtenidos. La propuesta consiste en la creación de un día del espectador dirigido a los mayores de 60 años del municipio, con el fin de fomentar el ocio y la cultura en este sector de la población.

Y es que el Ayuntamiento de Ponferrada, dentro de las competencias que le confiere la legislación vigente, pretende acercar a las personas mayores las ventajas sociales que se derivan de este tipo de actividades. Por ello, la Concejalía de Mayores y Participación Ciudadana financia esta iniciativa, aumentando este año la partida hasta los 2.500 euros, en colaboración con la concesionaria de la gestión del Centro de Día El Plantío y los Cines La Dehesa.

De esta forma, cada jueves, excepto los festivos, las personas mayores de 60 años podrán acceder al cine por un precio de tres euros, previa presentación del DNI o del carné de socio del Centro de Día «El Plantío» o de Flores del Sil. Deberán acreditar su edad y residencia en el municipio tanto en el momento de la adquisición de la entrada como en el acceso a la sala de proyección.

Además, los acompañantes que no cumplan con el criterio de edad también podrán beneficiarse de un precio reducido de cinco euros.

Esta iniciativa no solo promueve el acceso a la cultura, sino que también favorece la socialización y el envejecimiento activo, creando un espacio de encuentro semanal que contribuye al bienestar y a la participación social de las personas mayores.