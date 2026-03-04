Una trombonista ponferradina logra plaza en la Joven Orquesta Nacional de España

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La joven trombonista ponferradina Beatriz Fernández Alfonso ha obtenido la plaza de trombón bajo en la Joven Orquesta Nacional de España, que organiza encuentros musicales de gran interés y es un referente a nivel nacional e internacional.

Beatriz comenzó sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal Halffter de Ponferrada y ahora cursa estudios superiores en la Universität der Künste Berlin (UdK Berlín), donde se forma como trombón bajo con su profesor principal Stefan Schulz, trombón bajo de la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Además, forma parte de «Candombe Quartet» un cuarteto de trombones integrado por compañeros de la UdK Berlín, que en su repertorio recorre diferentes tradiciones musicales, la música clásica, el jazz, y también ofrece un viaje sonoro por los países de origen de sus integrantes.

Este cuarteto ha sido becado por la fundación Yehudi Menuhin Live MusicNow, para realizar conciertos en residencias de mayores, hospitales,centros penitenciarios y otros espacios donde acercan la música en directo a públicos diversos y ponen en valor las posibilidades expresivas del trombón en distintos registros y estilos.